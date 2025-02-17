El Senado aprobó una reforma a la Ley del Infonavit y la LFT, creando una empresa filial para construir viviendas en renta. Descubre cómo afectará a trabajadores y patrones
El Senado de la República aprobó recientemente una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Con 71 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa fue avalada en lo general, aunque dejó fuera diversas propuestas del sector empresarial y laboral.
Principales cambios en el Infonavit
- Creación de una empresa filial dedicada a la construcción de vivienda en renta.
- Facultades del Consejo de Administración para aprobar anualmente el presupuesto de inversión en vivienda.
- Publicación de contratos, proyectos y lista de proveedores, garantizando mayor transparencia.
- Mantenimiento del esquema tripartita en el Consejo de Administración, con tres representantes del sector patronal, tres del sector trabajador y tres del gobierno.
- Derecho de veto del director general, quien también tendrá voto dentro del Consejo.
- Supervisión de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), garantizando su correcto funcionamiento.
Controversias y críticas
- Falta de regulación: La empresa filial no estará sujeta a la Ley de Entidades Paraestatales ni a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que genera incertidumbre sobre su administración.
- Centralización del poder: Se critica la ausencia de participación tripartita en la nueva empresa filial y el derecho de veto del director general.
- Uso de fondos de los trabajadores: Se teme que esta reforma permita que el Gobierno Federal administre más de 2 billones de pesos de las subcuentas de los trabajadores sin rendición de cuentas clara.
Impacto en trabajadores y patrones
Para los trabajadores:
- Se planea la construcción de hasta 500 mil viviendas en renta, ampliando la oferta de vivienda accesible.
- Se podrán utilizar programas de arrendamiento social y la subcuenta de vivienda como garantía.
Para los patrones:
- La obligación de aportar al fondo de vivienda se mantiene sin cambios.
- Participación limitada del sector privado en la nueva empresa filial.
Vigencia de la reforma
El decreto establece que el Infonavit tendrá 30 días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para iniciar la creación de la empresa filial. Además, el presupuesto para esta nueva entidad será aplicable a partir del 1 de enero de 2025.
Con la publicación de la reforma, el Infonavit deberá consolidar su filial constructora, bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y la CNBV. Sin embargo, la falta de transparencia y el posible manejo discrecional de los fondos de los trabajadores siguen siendo puntos de debate. Se espera que en los próximos meses se definan las reglas operativas de esta nueva filial y su impacto real en el acceso a vivienda para los trabajadores en México.