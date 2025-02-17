El Senado aprobó una reforma a la Ley del Infonavit y la LFT, creando una empresa filial para construir viviendas en renta. Descubre cómo afectará a trabajadores y patrones

El Senado aprobó una reforma a la Ley del Infonavit y la LFT, creando una empresa filial para construir viviendas en renta. Descubre cómo afectará a trabajadores y patrones

El Senado de la República aprobó recientemente una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Con 71 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa fue avalada en lo general, aunque dejó fuera diversas propuestas del sector empresarial y laboral.

Principales cambios en el Infonavit

Creación de una empresa filial dedicada a la construcción de vivienda en renta.

dedicada a la construcción de vivienda en renta. Facultades del Consejo de Administración para aprobar anualmente el presupuesto de inversión en vivienda.

para aprobar anualmente el presupuesto de inversión en vivienda. Publicación de contratos, proyectos y lista de proveedores , garantizando mayor transparencia.

, garantizando mayor transparencia. Mantenimiento del esquema tripartita en el Consejo de Administración, con tres representantes del sector patronal, tres del sector trabajador y tres del gobierno.

en el Consejo de Administración, con tres representantes del sector patronal, tres del sector trabajador y tres del gobierno. Derecho de veto del director general , quien también tendrá voto dentro del Consejo.

, quien también tendrá voto dentro del Consejo. Supervisión de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) .

. Fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), garantizando su correcto funcionamiento.

Controversias y críticas

Falta de regulación: La empresa filial no estará sujeta a la Ley de Entidades Paraestatales ni a la Ley General de Contabilidad Gubernamental , lo que genera incertidumbre sobre su administración.

La empresa filial , lo que genera incertidumbre sobre su administración. Centralización del poder: Se critica la ausencia de participación tripartita en la nueva empresa filial y el derecho de veto del director general .

Se critica la en la nueva empresa filial y el . Uso de fondos de los trabajadores: Se teme que esta reforma permita que el Gobierno Federal administre más de 2 billones de pesos de las subcuentas de los trabajadores sin rendición de cuentas clara.

Impacto en trabajadores y patrones

Para los trabajadores:

Se planea la construcción de hasta 500 mil viviendas en renta , ampliando la oferta de vivienda accesible.

, ampliando la oferta de vivienda accesible. Se podrán utilizar programas de arrendamiento social y la subcuenta de vivienda como garantía.

Para los patrones:

La obligación de aportar al fondo de vivienda se mantiene sin cambios .

. Participación limitada del sector privado en la nueva empresa filial.

Vigencia de la reforma

El decreto establece que el Infonavit tendrá 30 días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para iniciar la creación de la empresa filial. Además, el presupuesto para esta nueva entidad será aplicable a partir del 1 de enero de 2025.

Con la publicación de la reforma, el Infonavit deberá consolidar su filial constructora, bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y la CNBV. Sin embargo, la falta de transparencia y el posible manejo discrecional de los fondos de los trabajadores siguen siendo puntos de debate. Se espera que en los próximos meses se definan las reglas operativas de esta nueva filial y su impacto real en el acceso a vivienda para los trabajadores en México.