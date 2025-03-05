Aprende paso a paso cómo calcular la Prima de Riesgo 2025 y actualizarla en el SUA. Evita multas y asegura el cumplimiento de tus obligaciones ante el IMSS

Aprende paso a paso cómo calcular la Prima de Riesgo 2025 y actualizarla en el SUA. Evita multas y asegura el cumplimiento de tus obligaciones ante el IMSS

El cálculo de la Prima de Riesgo de Trabajo es fundamental para determinar las cuotas patronales del IMSS. Este cálculo considera la siniestralidad de la empresa, el número de trabajadores expuestos y los días subsidiados por incapacidad.

Fórmula Oficial para Calcular la Prima

El Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF) establece la siguiente fórmula para determinar la prima de riesgo:

Prima = [(S/365) + V * (I+D)] * (F/N) + M

Definición de Variables

S = Total de días subsidiados por incapacidad.

= Total de días subsidiados por incapacidad. V = 28 años (promedio de vida laboral sin siniestros).

= 28 años (promedio de vida laboral sin siniestros). I = Suma de porcentajes de incapacidades permanentes parciales y totales (divididos entre 100).

= Suma de porcentajes de incapacidades permanentes parciales y totales (divididos entre 100). D = Número de defunciones derivadas de accidentes laborales.

= Número de defunciones derivadas de accidentes laborales. F = 2.3 (factor de prima).

= 2.3 (factor de prima). N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo.

= Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. M = 0.0050 (prima mínima de riesgo).

Pasos para Realizar el Cálculo

Obtener el número total de días subsidiados (S) por incapacidades temporales. Determinar el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo (N). Identificar las incapacidades permanentes parciales y totales (I) y el número de defunciones (D). Aplicar los valores en la fórmula y realizar la operación matemática.

Importancia de un Cálculo Correcto

Un cálculo erróneo puede derivar en sanciones por parte del IMSS o en pagos mayores de cuotas patronales. Además, la prima de riesgo no puede aumentar o disminuir en una proporción mayor al 1% respecto al año anterior. Para mayor seguridad en el cálculo, se recomienda utilizar el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) del IMSS, el cual permite generar automáticamente la prima de riesgo a declarar. Si quieres conocer más detalles sobre la declaración de la Prima de Riesgo, consulta nuestro artículo sobre Primas de Riesgo 2025.