Esta medida ahora beneficiará a 4 millones de créditos en VSM con menores tasas e intereses

Esta medida ahora beneficiará a 4 millones de créditos en VSM con menores tasas e intereses

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció la ampliación de su programa de congelamiento de saldos para créditos otorgados en Veces Salarios Mínimos (VSM), sumando 2 millones de financiamientos adicionales a los 2 millones anunciados previamente en noviembre. Con esto, un total de 4 millones de créditos se beneficiarán de esta medida.

Cambios en la Ley del Infonavit

El director general del Infonavit, Octavio Romero, explicó que en los próximos días se realizará un cambio en la Ley del Infonavit para incluir beneficios como:

Congelamiento de saldos : Los créditos dejarán de generar intereses en caso de pérdida de empleo.

: Los créditos dejarán de generar intereses en caso de pérdida de empleo. Suspensión de pagos sin acumular intereses.

sin acumular intereses. Reducción de tasas de interés, mensualidades y descuentos en saldos para los acreditados.

“Cuando el trabajador perdía el empleo, seguía generando intereses. Esto era un doble daño porque, sin ingresos, su deuda seguía aumentando. Ahora, buscamos eliminar esta injusticia”, señaló Romero.

Impacto y cronograma de beneficios

El Infonavit tiene una cartera total de 6.2 millones de créditos de vivienda, de los cuales 4 millones fueron otorgados bajo el esquema VSM, donde los intereses y el capital aumentaban anualmente con el incremento del salario mínimo, en lugar de disminuir la deuda.

Romero destacó que 500 mil créditos recibirán automáticamente los beneficios adicionales a partir del 10 de diciembre de 2024, que se reflejarán en los estados de cuenta en el primer trimestre de 2025. Asimismo:

En febrero de 2025 , 800 mil créditos más recibirán los mismos beneficios.

, 800 mil créditos más recibirán los mismos beneficios. Desde octubre, 700 mil acreditados están siendo atendidos en delegaciones del Instituto.

Hasta la fecha, entre octubre y noviembre de 2024, ya se han congelado 43 mil 863 créditos con disminuciones en mensualidades, tasas de interés y saldos en estados como Baja California, Veracruz y el Estado de México.

Beneficios y justicia para los derechohabientes

Romero enfatizó que esta ampliación busca corregir un esquema que afectaba a los derechohabientes al incrementar su deuda en lugar de reducirla. Además, reconoció que muchos acreditados han pagado más de lo necesario debido a las condiciones iniciales de los créditos.

“Congelar solo 2 millones de créditos no sería suficiente; trabajamos para beneficiar a todos los derechohabientes que enfrentaron estos aumentos injustos”, concluyó.