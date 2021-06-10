Esta cifra está ligeramente por debajo de la del mes pasado, cuando la inflación anual fue del 6.08%. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor mensua...

Esta cifra está ligeramente por debajo de la del mes pasado, cuando la inflación anual fue del 6.08%. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor mensual del índice nacional de precios al consumidor (INPC), el indicador económico con el que se mide la inflación. Es decir, la variación de precios en un tiempo determinado. El último valor, correspondiente a mayo de 2021, es 112.419. Esto implica un crecimiento mensual de 0.2% y anual del 5.89%. Esta última cifra es ligeramente inferior a la registrada el mes pasado, cuando la inflación anual fue del 6.08%, pero sigue estando por encima del objetivo del Banco de México, de 3% más menos un punto porcentual. De hecho, es el tercer mes consecutivo en que la inflación se ubica por encima del objetivo del banco central mexicano. En marzo de este año la inflación anual acumulada fue del 4.67%. En mayo de 2020 la inflación mensual fue de 0.38% y la anual de 2.84%. El INPC se compone de dos subíndices, el subyacente y el no subyacente. El primero excluye aquellos productos y servicios cuyos precios varían de forma abrupta, como los agropecuarios, y aquellos que están fijados al menos en algún grado por el gobierno, como los energéticos. El índice de precios subyacente tuvo un incremento mensual del 0.53% y anual del 4.37%. Las mercancías aumentaron 0.62% y los servicios 0.42% en un mes. El índice de precios no subyacente tuvo una reducción de 0.75% mensual. Sin embargo, tuvo un alza anual del 10.76%. Dentro de este subíndice, los productos agropecuarios subieron 1.91% mensual.

¿Qué productos aumentaron de precio?

Algunos de los productos que más aumentaron de precio son el transporte aéreo, con 34.87%; el gas LP, con 31%; la gasolina Premium, con 29.54%; el pollo, con 29.52% y la gasolina Magna, con 25.17%.

¿Qué productos bajaron de precio?

Algunos de los que más bajaron, ayudando a contener la inflación, son el chile serrano, con 32.31%; el jitomate, con 22.76%; el chayote, con 21.67% y el chile poblano, con 1725%.

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