La solicitud de condonación de multas sirve para obtener la condonación del 20% y hasta el 100% de las multas que fueron impuestas al contribuyente. El Código Fiscal de la Federación (CFF) indica q...

La solicitud de condonación de multas sirve para obtener la condonación del 20% y hasta el 100% de las multas que fueron impuestas al contribuyente. El Código Fiscal de la Federación (CFF) indica que la Secretaría de Hacienda puede condonar hasta el 100% las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras. [CFF 74]. Por eso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció los requisitos y supuestos por los cuales procede la condonación, y también los supuestos por los que no procede. También definió la forma y plazos para el pago de la parte no condonada. [Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021 reglas 2.16.5. a la 2.16.15.].

Solicitud de condonación de multas fiscales

Para presentar la solicitud de condonación de multas, los contribuyentes deben presentar su solicitud mediante buzón tributario, acompañada de un escrito que cumpla con los requisitos señalados en las fichas de trámite 149/CFF Solicitud de condonación de multas o 200/CFF Solicitud de condonación a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación contenidas en el Anexo 1-A de la RMF para 2021, según corresponda. La solicitud sirve para obtener la condonación del 20% y hasta el 100% de las multas que fueron impuestas al contribuyente por la autoridad fiscal, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para cada caso.

¿Quiénes presentan la solicitud?

Personas físicas y morales que tengan a su cargo multas fiscales.

¿Cuándo se presenta la solicitud?

A partir del día siguiente a aquel en que el contribuyente tenga conocimiento de los importes de las multas, si le están practicando una auditoría. O a partir del día siguiente a aquel en el que le sea notificada la resolución que contenga las multas fiscales.

¿Cómo se presenta la solicitud en línea?

De acuerdo con el portal del SAT, para presentar la solicitud, los contribuyentes deben seguir los siguientes pasos:

Ingresa aquí y da clic en el botón “INICIAR”. Ingresa a Mi Portal con tu RFC y contraseña. Selecciona “Servicios por internet”, posteriormente selecciona la opción “Servicios o solicitudes”, después “Solicitud” y finalmente selecciona el trámite “Condonación de multas 74 CFF”. Realiza la solicitud de condonación de multas y anexa el escrito de solicitud. Conserva el acuse. Espera respuesta del SAT a través de tu buzón tributario o a través del correo electrónico proporcionado. Si omitiste señalar algún requisito en la solicitud, deberás solventar el requerimiento que te haga llegar la autoridad a través de tu buzón tributario o través del correo electrónico proporcionado. Recibe los formatos de contribuciones federales para que realices tus pagos en caso de que la respuesta a tu solicitud sea positiva.

Puedes ver la información sobre la solicitud de la condonación de multas que tiene el SAT en su portal de internet aquí.

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