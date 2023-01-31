Hoy 31 de de enero de 2023 vencen una serie de avisos importantes para el cumplimiento de obligaciones fiscales Con la promesa de facilitar el pago de impuestos y sumar más contribuyentes, en 2022 ...

Hoy 31 de de enero de 2023 vencen una serie de avisos importantes para el cumplimiento de obligaciones fiscales Con la promesa de facilitar el pago de impuestos y sumar más contribuyentes, en 2022 empezó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, un año después de su creación el nuevo régimen no ha resultado atractivo para los contribuyentes, entre otras razones por la falta difusión de sus beneficios y la falta de incentivos para migrar, de acuerdo con especialistas. Para aclarar y corregir algunas reglas relacionadas con el RESICO, en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 (RMF) se presentaron múltiples cambios.

Entre los cambios están:

Dar de baja del RESICO a los contribuyentes que incumplan con la declaración anual de 2022, un mes posterior a la fecha límite.

a los contribuyentes que incumplan con la declaración anual de 2022, un mes posterior a la fecha límite. Eximir a las personas físicas del RESICO de presentar pagos provisionales cuando sus ingresos no superen los 3.5 millones de pesos, siempre que emitan facturas de sus operaciones.

Extensión del plazo para facturación sin e.firma a través de la página de internet del SAT hasta marzo de 2023.

Plazo límite para la habilitación del buzón hasta el 31 de marzo de 2023. (Imagen: El Contribuyente)

Vencimiento de avisos

Hoy 31 de de enero de 2023 vencen una serie de avisos importantes para el cumplimiento de obligaciones fiscales para el nuevo Régimen Simplificado de Confianza, los cuales mencionamos a continuación: