En el documento no se debería incluir información sensible como nombre de operadores, direcciones, valor de la mercancía, advierten especialistas El 31 de julio de 2023 termina la última prórroga establecida para el Complemento Carta Porte sin cumplir todos los requisitos. Lo anterior significa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá empezar a aplicar las sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) por la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con Complemento Carta Porte que no cuenten con la totalidad de los requisitos. En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que el complemento Carta Porte representa un riesgo. Esto se debe a la información detallada que contiene sobre la carga y el valor de la misma, por las condiciones de inseguridad actuales del país. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda, dijo a Reforma consideró que en el documento no se debería incluir información sensible como nombre de operadores, direcciones, valor de la mercancía y de qué tipo es esta última. Esto se debe a las condiciones de inseguridad que enfrenta el país. En2022 se reportaron 13 mil 199 robos al autotransporte de carga en el país, un incremento de 6.7 por ciento respecto a los registrados en 2021, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destaca el medio. El Contribuyente Por eso, la presidenta del IMCP pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que no sean obligatorios los requisitos mencionados en el Complemento Carta Porte. También resaltó que existe poca información respecto a los protocolos que se llevarán a cabo para la revisión del documento, por que no hay claridad acerca de qué autoridad podrá hacerlo y, en su caso, requisar la carga. Grajeda recordó que actualmente el Complemento Carta Porte ya se debe emitir, aunque aún la autoridad fiscal permite que éste tenga errores sin aplicar sanciones. Pero señaló que esta situación cambiará a partir de agosto.

Con información de Reforma.