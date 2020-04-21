El coronavirus dio más tiempo a sindicatos de acatar la reforma laboral y establecer democracia plena en sus estatutos. La pandemia del Covid-19 ya detuvo varias industrias en México y los sindicatos también se vieron afectados. El 1 de mayo del año pasado, se aprobó una reforma laboral que obliga a los sindicatos a adoptar las nuevas reglas de democracia sindical y a legitimar sus contratos colectivos. Es decir,deben establecer democracia plena en sus estatutos. Para cada caso se dieron plazos diferentes. Para la democracia se establecieron 240 días, mientras que para los contratos, un año. Pero después, llegó la pandemia. Así, este 18 de marzo varias Juntas de Conciliación y Arbitraje del país decretaron la suspensión de términos. Esto también afecta a los sindicatos. Antes de esto, la fecha límite para adoptar los cambios era el 9 de abril. Pero actualmente, los sindicatos no tienen la capacidad para atender la parte administrativa. De acuerdo con Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la STPS, los nuevos plazos para adoptar los cambios empezarán cuando las autoridades sanitarias reanuden las acrtividades laborales. Es decir, cuando termine oficialmente la emergencia sanitaria, los sindicatos tendrán 17 días hábiles para adoptar el voto libre, personal, secreto y directo, representación femenina en las directivas y rendición de cuentas. Por otro lado, tendrán 45 días naturales para legitimar sus contratos colectivos. Los sindicatos que no adopten las reglas podrían perder su personalidad jurídica.
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