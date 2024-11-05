Las aportaciones voluntarias al Infonavit permiten a los trabajadores, con o sin empleo formal actual, incrementar su ahorro en la Subcuenta de Vivienda, lo que se traduce en un mejor crédito hipot...

Las aportaciones voluntarias al Infonavit permiten a los trabajadores, con o sin empleo formal actual, incrementar su ahorro en la Subcuenta de Vivienda, lo que se traduce en un mejor crédito hipotecario o un respaldo adicional para el retiro. Te contamos cómo funcionan y quiénes pueden aprovechar esta opción.

Las aportaciones voluntarias al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) son una excelente opción para los trabajadores que desean incrementar el saldo de su Subcuenta de Vivienda, ya sea para un crédito hipotecario o como fondo adicional para su retiro.

Según un análisis de IDC Online, al tener un empleo formal y contar con seguridad social, los trabajadores ya tienen una cuenta en el Infonavit donde su empleador aporta el 5% de su salario. Este dinero se acumula en la Subcuenta de Vivienda, permitiendo el acceso a un crédito hipotecario y, eventualmente, complementando el ahorro para el retiro.

El saldo en esta subcuenta influye directamente en el monto del crédito que el Infonavit puede ofrecer. Esto significa que, mientras mayor sea el ahorro, mejores condiciones de financiamiento se pueden obtener. Además, este recurso puede servir como apoyo en el retiro.

¿Quiénes pueden hacer aportaciones voluntarias al Infonavit?

De acuerdo con el artículo 59 de la Ley del Infonavit, cualquier trabajador tiene derecho a realizar aportaciones voluntarias a su cuenta individual. Esto puede hacerse directamente por el trabajador o a través de su empleador. Estas aportaciones se suman a la subcuenta y pueden aplicarse para obtener un crédito hipotecario.

El Infonavit aclara en su sitio web que cualquier derechohabiente con Número de Seguridad Social, independientemente de tener o no una relación laboral formal o aportaciones patronales, puede realizar aportaciones voluntarias para incrementar su ahorro.

¿Y si ya no estás cotizando?

En un comunicado del 27 de octubre de 2024, el Infonavit confirmó que las aportaciones voluntarias generan rendimientos y que los ex-cotizantes pueden continuar haciendo depósitos, siempre que hayan tenido una relación laboral formal o estén registrados en el programa de Trabajadores Independientes y del Hogar.

Asimismo, el artículo 59 Bis de la Ley del Infonavit permite a las personas inscritas de manera voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social realizar aportaciones a su subcuenta de vivienda. Estos depósitos reflejan en la cuenta 72 horas después de realizar la transacción, lo que facilita su monitoreo.