El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2023. Los diputados tienen hasta el 20 de octubre para discutir y aprobar...

El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2023. Los diputados tienen hasta el 20 de octubre para discutir y aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos. De ahí, será enviada al Senado para su aprobación a más tardar el 31 de octubre De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Paquete Económico es el conjunto de proyectos de ley y reformas que el Poder Ejecutivo, a través de la SHCP, le entrega al Poder Legislativo para su análisis, discusión y aprobación. El Paquete Económico está compuesto por los siguientes documentos:

Criterios Generales de Política Económica (CGPE): Se analiza la situación económica de México y el panorama internacional. Con este contexto es posible estimar los ingresos que el gobierno podrá recibir el siguiente año y el gasto público que podrá ejercer.

Iniciativa de Ley de Ingresos (ILI): Se estima la composición de los ingresos futuros, impuestos, derechos, ingresos derivados de financiamiento, entre otros.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF): Se refiere a las asignaciones programadas del gasto público durante el ejercicio fiscal. Comprende la asignación de recursos para las dependencias, secretarías, órganos autónomos, programas sociales, proyectos de inversión, entre otros.

Miscelánea Fiscal (MF): Conjunto de herramientas o instrumentos legales para atender la política tributaria e incrementar la recaudación, sancionar la evasión, evitar la condonación, así como las malas prácticas fiscales y la actualización de cuotas, derechos y otros conceptos.

Calendario de la aprobación del Paquete Económico 2023

El IMCP indicó que la Cámara de Diputados tendrá hasta el 20 de octubre para discutir y aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos. De ahí, será enviada al Senado para su aprobación a más tardar el 31 de octubre. Respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados deberá aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre. De ahí, el Ejecutivo tiene que hacer la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 días naturales después. Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2022.