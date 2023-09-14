Con una reforma fiscal disminuirían los litigios por las diferencias de criterios entre la autoridad y los contribuyentes, señalan especialistas El 8 de septiembre de 2023, la Presidencia de la Rep...

Con una reforma fiscal disminuirían los litigios por las diferencias de criterios entre la autoridad y los contribuyentes, señalan especialistas El 8 de septiembre de 2023, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024. El Paquete Económico está integrado por los siguientes documentos:

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF)

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)

Iniciativa de los Criterios Generales de Política Económica (ICGPE)

Iniciativa de la Miscelánea Fiscal.

No habrá una Reforma Fiscal

De acuerdo con el maestro Alfredo Cristalinas Kaulitz, integrante de la Comisión Técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México, el Paquete Económico 2024 tiene la Iniciativa de Miscelánea Fiscal porque no habrá una Reforma Fiscal. En entrevista con El Contribuyente, el especialista explicó que cuando se hace referencia a una reforma fiscal, no necesariamente se habla de un incremento de contribuciones, sino de dar certeza jurídica a los contribuyentes.

Diferencias de criterios entre la autoridad y los contribuyentes

Cristalinas Kaulit indicó que lo anterior se lograría haciendo que las reglas del juego sean claras, algo que disminuiría los litigios que se estuvieron incrementando durante este sexenio, por las diferencias de criterios entre la autoridad y los contribuyentes. Por ejemplo, el contador señaló que la autoridad tributaria ha quedado a deber en aspectos relacionados con los criterios que emplea para el rechazo de las deducciones, en prácticamente todos los rubros.

Las diferencias de criterios se deberían aclarar en las leyes

Lo anterior se debe a que ese tipo de criterios no se han aclarado en las leyes, para que los contribuyentes no tuvieran que recurrir a litigios en tribunales, en los que claramente se le está dando la razón al SAT. El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que no todo se debe arregla con Resoluciones Misceláneas. Pero considera que no se quiere pagar el costo político de hacer una reforma fiscal, porque desde el principio de esta administración se prometió que no se crearían nuevos impuestos, ni se incrementarían los existentes. Sin embargo, el especialista señaló que sí hubo cambios de criterio en el tema de la valoración de la materialidad, sólo por poner un ejemplo, y es algo que hace que se rechacen muchísimas deducciones. Por eso, sería deseable una reforma fiscal que aclare todos estos aspectos y los deje bien establecidos en la ley, y no a criterio de la autoridad tributaria. Así, los contribuyentes tendrían mejores elementos para poder establecer con claridad dónde hay un agravio a sus derechos.