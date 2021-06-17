De las empresas consultadas por OCCMundial, sólo 16% está en posibilidades de contratar a los empleados subcontratados.

De las empresas consultadas por OCCMundial, sólo 16% está en posibilidades de contratar a los empleados subcontratados.

El 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras especializados”. De acuerdo con el Termómetro laboral de OCCMundial, desde la publicación de la reforma, miles de empresas han buscado información y explicaciones sobre el tema. Esto se debe a que quieren cumplir con la nueva normatividad y no hacerse acreedoras de multas, que pueden ir desde 250 hasta 5000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Termómetro laboral de OCCMundial

En este contexto, a través de su Termómetro laboral, OCCMundial realizó dos preguntas a sus usuarios reclutadores. 1. ¿Tu empresa está en posibilidades de contratar como trabajadores propios a las personas que habían llegado por outsourcing? Respecto a la primera pregunta, OCCMundial obtuvo las siguientes respuestas:

16% de las compañías participantes respondió que sí están en posibilidades de contratar a los empleados subcontratados como colaboradores propios.

24% señaló que sólo podría hacerlo con unos cuantos trabajadores, pero no con todos.

22% indicó que no existe ninguna probabilidad de absorber al talento para incorporarlos a la plantilla, por lo cual tendrán que prescindir de él una vez que el plazo tenga que cumplirse.

38% restante mencionó que en su organización no cuentan con empleados vía outsourcing, lo que mantiene sus operaciones y esquemas de contratación sin cambio alguno.

2. ¿Tu empresa está lista para completar en 90 días las nuevas contrataciones que deben hacer del personal que trabajaba por outsourcing? Respecto a la segunda pregunta, las respuestas que obtuvo OCCMundial fueron las siguientes:

37% de las compañías encuestadas respondieron estar listas y con la documentación necesaria para lograrlo.

46% aún no se sienten completamente seguras de conseguirlo, pero están trabajando en ello.

17% es consciente de que siguen desconociendo el tema y necesitan más información para poder tomar decisiones definitivas.

OCCMundial indicó que una empresa logró un amparo que le permite, de manera temporal, suspender los efectos y cumplimientos de la nueva regulación, lo que probablemente invitará a más compañías a buscar algo similar. Sin embargo, las organizaciones que no muestren interés en esa acción legal, deberán concluir con las nuevas contrataciones de personal (de outsourcing a relación directa con el patrón) en los próximos días. Puedes ver la información que publicó OCCMundial aquí / Fecha de publicación: junio de 2021.

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