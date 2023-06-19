Uno de los requisitos de la versión 4.0 del CFDI es que debe contener el régimen fiscal del receptor de la factura electrónica La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recienteme...

Uno de los requisitos de la versión 4.0 del CFDI es que debe contener el régimen fiscal del receptor de la factura electrónica La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente recomendó verificar que sea correcto el régimen fiscal registrado en la Constancia de Situación Fiscal. En caso de que el régimen fiscal no sea el correcto, la Prodecon indicó que los contribuyentes pueden presentar una aclaración, a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto, en términos de la Regla 2.5.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente. La Prodecon explicó que dicha aclaración se debe presentar con la documentación correspondiente, para que la autoridad fiscal actualice las obligaciones correctas que deben cumplir los contribuyentes, de acuerdo con su régimen fiscal.

El régimen fiscal en el CFDI 4.0

Uno de los requisitos de la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, es que debe contener el régimen fiscal del receptor del comprobante. La validación que se hace de este dato no necesariamente consiste en que el régimen sea exactamente el que el receptor tenga registrado en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Esto no quiere decir que se pueda colocar cualquier régimen según el tipo de persona, pues no se debe perder de vista que el campo “Uso del CFDI”, donde se define qué uso tiene ese comprobante, depende del régimen fiscal registrado para el emisor.

El uso del CFDI debe corresponder al régimen fiscal

Esto se debe a que la propia validación del campo “UsoCFDI” señala que: “La clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (física o moral) y el régimen correspondiente conforme al catálogo c_UsoCFDI”. Por esta razón, no se sugiere que los regímenes se utilicen de manera indiscriminada, sino que se busque contar con la información precisa de los clientes, receptores de estos documentos. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 16 de junio de 2023.