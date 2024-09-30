Debido a problemas técnicos en su plataforma SIDEIMSS, el organismo acordó ampliar el plazo El artículo 161 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Emp...

Debido a problemas técnicos en su plataforma SIDEIMSS, el organismo acordó ampliar el plazo El artículo 161 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF) marca el 30 de septiembre como fecha límite para presentar el dictamen de contador público al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No obstante, el IMSS ha extendido recientemente este plazo hasta el 7 de octubre de 2024 debido a fallos técnicos en su plataforma del Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS).

¿Qué es el SIDEIMSS?

El SIDEIMSS es una plataforma digital desarrollada por el IMSS para facilitar la presentación de dictámenes y la gestión de trámites asociados al cumplimiento de obligaciones en seguridad social. Esta herramienta digital busca agilizar los procesos de dictaminación, incrementar la transparencia y minimizar el manejo de documentos físicos, simplificando la interacción entre contribuyentes y el instituto. Entre sus funciones, permite: