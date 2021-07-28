Además de los errores que son responsabilidad de los contribuyentes, también están los que cometen las autoridades y los problemas técnicos de la plataforma. Tras la aprobación de las reformas a la...

Además de los errores que son responsabilidad de los contribuyentes, también están los que cometen las autoridades y los problemas técnicos de la plataforma. Tras la aprobación de las reformas a las leyes que regulan el outsourcing , se creó la figura de los servicios especializados, consistente en que únicamente aquellas empresas que presten un servicio ajeno al objeto social de la empresa que las contrate podrán seguir prestando servicios de subcontratación laboral.

Para que estas empresas puedan prestar sus servicios es necesario que se den de alta en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE). Sin embargo, hay reportes de numerosas empresas que han fracasado en el intento de cumplir con los requisitos para registrarse.

La semana pasada informamos sobre algunos errores que son responsabilidad de las empresas y no de la autoridad. Entre ellas, que no son lo suficientemente específicas al definir su giro.

Otro problema común es que no cuentan con documentación probatoria que demuestre que tienen el personal necesario para desarrollar la actividad que dicen.

Por último, no están al día con las obligaciones fiscales, como los impuestos federales, recaudados por el SAT, así como las cuotas obrero patronales recaudadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Problemas de la autoridad

Sin embargo, algunos errores sí son responsabilidad de las autoridades. Por ejemplo, hace unas semanas se dio a conocer que el 40% de las empresas son rechazadas en el REPSE por ser de reciente creación. Para estas compañías, el principal problema es el cuestionario que deben contestar para el registro, ya que está pensado para empresas con más tiempo. Así, la plataforma toma las respuestas automáticamente y decide que la empresa nueva no cuenta con capacidad ni experiencia para ofrecer los servicios especializados. Al final, el cuestionario niega el registro a la compañía nueva. Este es solo uno de esos ejemplos. Recientemente El Economistadio a conocer una lista de los problemas principales para cumplir con la inscripción al REPSE entre lo que se encuentran los siguientes:

No hay coordinación entre la STPS, IMSS, SAT e Infonavit sobre las opiniones de cumplimiento.

Las dependencias cuentan con menos personal y citas debido a la pandemia.

El REPSE no distingue entre los servicios especializados y los complementarios prestados entre empresas de un mismo grupo.

Por otro lado, como señala Reforma, hay un problema con la sustitución patronal ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot). En algunos casos, el REPSE rechaza la inscripción porque el patrón no está inscrito en el Fonacot. El problema es que esta institución no fue tomada en cuenta en la reforma, y que este requisito aparece en la plataforma. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/piden-lo-imposible-para-mantener-el-outsourcing/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/10-problemas-que-motivaron-la-extension-de-plazos-de-la-reforma-de-outsourcing-20210723-0059.html

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