A medida que se acercan las fechas de cierre de año —cuando empresas, despachos y áreas contables preparan declaraciones, auditorías y conciliaciones— contar con el 100% de tus facturas se vuelve una tarea indispensable. Tener absolutamente todos los CFDI emitidos y recibidos es lo que permite asegurar cifras correctas, evitar aclaraciones con el SAT y garantizar un cierre fiscal sin sobresaltos.
Los expertos de Box Factura han desarrollado soluciones especializadas en descarga masiva, diseñadas para empresas con altos volúmenes donde la velocidad y estabilidad son esenciales. Estas herramientas permiten recuperar años completos de información fiscal en tiempos notablemente menores, incluso cuando se trata de millones de comprobantes. Su infraestructura y experiencia garantizan un proceso de descarga seguro, estable y verdaderamente escalable, diseñado para empresas con altos volúmenes y necesidades especiales.
Recuperación de CFDIs de 2025 y años anteriores
Descargar facturas de ejercicios completos —incluyendo 2025 y todos los años previos— requiere una herramienta que no solo sea rápida, sino también capaz de manejar volúmenes que otras plataformas simplemente no soportan. Box Factura ofrece una solución que escala automáticamente, adaptándose tanto a cargas laborales moderadas como a operaciones masivas.
Toda la generación de reportes se realiza desde un servidor especializado, evitando que tu computadora colapse o se vuelva inutilizable mientras intentas manejar registros masivos. El resultado es un archivo Excel mucho más completo, con desglose detallado, incluyendo análisis automáticos de régimen fiscal y código postal, información clave para auditorías, conciliaciones y cumplimiento.
Al finalizar el proceso, recibirás:
- Un archivo Excel consolidado con todos los datos.
- Todos los PDFs y XMLs correspondientes a los CFDIs.
La plataforma, además, es compatible con múltiples RFC, ideal para grupos empresariales o despachos que gestionan distintos contribuyentes.
Bóveda Digital
Una vez concluida la descarga masiva de varios años, surge una pregunta clave: ¿cómo almacenar todo de forma segura y accesible?
La Bóveda Digital de Box Factura resuelve ese desafío al ofrecer una nube especializada para información fiscal, diseñada para guardar millones de comprobantes sin perder orden ni control. No solo almacena los datos, sino que permite asignar permisos y niveles de acceso por usuario, brindando claridad y seguridad para equipos grandes.
Además, al integrarse con el Monitor de Cancelaciones, tú y tu equipo recibirán notificaciones oportunas sobre CFDI pendientes por cancelar y cancelaciones ya efectuadas. Esta visibilidad evita errores, pérdidas de tiempo y refacturaciones innecesarias.
Las empresas que han adoptado esta bóveda trabajan hoy con total tranquilidad: ya no necesitan correr al cierre de año para rescatar archivos, porque la información fue descargada y resguardada diariamente durante todo el ciclo fiscal.
Conoce los planes
Box Factura ofrece opciones pensadas para distintos contextos y capacidades operativas. La plataforma está diseñada para entregar información en tiempo récord, con planes accesibles para empresas de cualquier tamaño.
Si en la tabla de precios no aparece el escenario que maneja tu organización, puedes solicitar una cotización personalizada escribiendo a [email protected].
Y si tu presupuesto es limitado, cuentas también con la aplicación Descarga Masiva Gratis, una herramienta sin costo, sin límites de usuarios, RFCs o descargas, pensada para que cualquier equipo recupere toda su información antes del cierre de año sin enfrentar presiones financieras.