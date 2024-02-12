Las plataformas de comercio de criptomonedas han proliferado en los últimos años, pero la mayoría se enfoca estrechamente en activos digitales. Estos intercambios centrados en criptomonedas atienden a entusiastas de las criptomonedas, limitando a los usuarios a operar entre diferentes criptomonedas. Sin embargo, una experiencia de comercio de múltiples activos abre posibilidades mucho mayores. PrimeXBT se destaca al agregar criptomonedas y mercados globales en una infraestructura de comercio unificada. La plataforma galardonada presenta módulos avanzados de futuros de criptomonedas junto con Forex, índices bursátiles globales y materias primas. En lugar de requerir múltiples cuentas en plataformas desconectadas, todo lo que los comerciantes necesitan se encuentra bajo el techo de PrimeXBT. La flexibilidad del colateral de la cuenta desbloquea el acceso Una innovación clave que ofrece PrimeXBT es permitir a los usuarios financiar cuentas comerciales utilizando criptomonedas populares. Los comerciantes pueden depositar activos como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) y Tether (USDT) como colateral para acceder a los mercados globales. Por ejemplo, en otras plataformas como Binance, necesitas tener USDT específicamente para operar contratos USDT. Si solo tienes Bitcoin, solo puedes operar contra BTC y no contra USDT. Pero con PrimeXBT, no hay necesidad de cambiar constantemente entre monedas. Esto ahorra en tarifas y complejidad. Si tienes Ethereum en PrimeXBT, puedes operar directamente pares de divisas Forex, índices bursátiles, materias primas y futuros de criptomonedas contra USDT sin cambiar ETH por USDT primero. Esta flexibilidad es única en PrimeXBT al admitir opciones de colateral de múltiples activos. Proporciona un gran beneficio de conveniencia para que los comerciantes entren en diversas posiciones en los mercados globales utilizando sus tenencias de criptomonedas existentes. PrimeXBT elimina la fricción de los requisitos de colateral fragmentados entre activos. En cambio, las criptomonedas populares desbloquean el acceso a todos los instrumentos de negociación. Opera con más de 30 criptomonedas con colateral de criptomonedas Después de financiar tu billetera de cuenta PrimeXBT con criptomonedas, obtienes acceso para operar contratos de futuros de criptomonedas de la plataforma. Esto incluye swaps perpetuos en más de 30 monedas y tokens principales como Bitcoin, Ethereum, Solana y Avalanche con un apalancamiento de hasta 200:1. Las herramientas integradas de gestión de riesgos te permiten personalizar el apalancamiento en función de la tolerancia personal al riesgo. Cambia entre modos de margen cruzado y aislado para asignar el colateral según sea necesario. Gráficos, indicadores técnicos, libros de órdenes y rastreadores de posiciones ayudan con el análisis y la ejecución. Diversifícate en índices bursátiles globales, Forex y materias primas Pero los beneficios de las cuentas basadas en criptomonedas de PrimeXBT se extienden más allá a través del acceso unificado a los mercados comerciales tradicionales. Los comerciantes pueden complementar las carteras de criptomonedas operando importantes índices bursátiles, pares de divisas Forex y materias primas como oro, petróleo y gas natural. Agregar exposición más allá de las criptomonedas volátiles permite implementar estrategias de cobertura avanzadas. Si mantienes una posición larga en Ethereum, vender en corto el índice Nasdaq podría ayudar a compensar el riesgo de las caídas tecnológicas correlacionadas. O si los mercados de petróleo ganan debido a conflictos, los comerciantes pueden comprar petróleo Brent para diversificar las inversiones en criptomonedas. Desbloquear esta flexibilidad de múltiples activos desde una única cuenta PrimeXBT financiada con criptomonedas proporciona ventajas clave. No hay necesidad de retirarse de nuevo a moneda fiat, enviar entre plataformas desconectadas o gestionar cuentas fragmentadas. PrimeXBT te permite poner las criptomonedas a trabajar en una diversa mezcla de instrumentos comerciales globales. El Copy Trading utiliza colateral de cuenta unificada Más allá de facilitar la entrada para los traders novatos y permitir a los expertos monetizar habilidades, el Copy Trading en PrimeXBT también se beneficia de la estructura de cuenta unificada de la plataforma. Los seguidores que financian sus cuentas con criptomonedas como Bitcoin pueden copiar automáticamente operaciones en cualquier mercado. Esto incluye contratos de futuros de criptomonedas, pares de divisas Forex, índices bursátiles globales y materias primas. Entonces, un seguidor que tiene BTC puede copiar a un proveedor de estrategias que opera en gas natural y oro además de Bitcoin. Los seguidores reflejan operaciones de múltiples activos utilizando cuentas unificadas basadas en criptomonedas. Inversamente, los gestores pueden operar en cualquier mercado y aún así ganar activos criptográficos como BTC o ETH de los seguidores. Esto proporciona accesibilidad y flexibilidad de colateral única en los mercados agregados de PrimeXBT. Las cuentas unificadas permiten a los seguidores diversificar operaciones copiadas en más mercados. Los proveedores de estrategias también amplían su potencial de ganancias al operar con instrumentos adicionales y aún así cobrar tarifas en criptomonedas. Conclusión: flexibilidad para los diversos mercados de hoy A medida que un número creciente de inversores minoristas e institucionales reconocen los beneficios de las criptomonedas en sus carteras, mantener activos digitalmente tiene sentido. PrimeXBT permite a los traders utilizar criptomonedas como colateral no solo para operar swaps perpetuos de Bitcoin, sino también para importantes monedas Forex, materias primas como el oro e índices bursátiles. Esta liquidez agregada brinda más oportunidades bajo una única plataforma. Los traders pueden implementar estrategias avanzadas al complementar las tenencias de criptomonedas con otros activos en lugar de solo posiciones largas o cortas en tokens digitales. Gracias a opciones innovadoras de financiamiento de cuentas, PrimeXBT proporciona la experiencia de comercio todo en uno necesaria para prosperar en el variado panorama financiero de hoy.