El nuevo subsidio para el empleo en 2025 crea problemas técnicos con el timbrado de CFDI de nómina debido a inconsistencias en la matriz de errores del SAT. Conoce los detalles y posibles soluciones

El nuevo subsidio para el empleo en 2025 crea problemas técnicos con el timbrado de CFDI de nómina debido a inconsistencias en la matriz de errores del SAT. Conoce los detalles y posibles soluciones

El 1 de enero de 2025 entró en vigor el nuevo valor del subsidio para el empleo (SE) de $474.94, que estará vigente durante el mes de enero, y de $474.64 para el resto del año.

Pero de acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, dichos valores implican una problemática en la práctica, porque impiden timbrar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina.

Problema con el subsidio para el empleo

El texto indica que la problemática se presenta porque en la matriz de errores del CFDI de nómina se prevé una validación en cuanto al monto del subsidio causado, indicando que este no puede ser mayor a 407.02. Este error está catalogado como el error 101, mismo que se transcribe a continuación:

Nomina.OtrosPagos.OtroPago.SubsidioAlEmpleo.SubsidioCausado deberá ser menor o igual a 407.02 cuando el valor registrado en el atributo NumDiasPagados es menor o igual a 31.

Como puede apreciarse, el tope de validación es inferior a los nuevos montos del SE vigentes en 2025.

Además, lo mismo se presenta con el error número 108, aplicable a los pagos por periodos inferiores a un mes y que, a la letra, señala:

El valor del atributo Nomina.OtrosPagos.OtroPago.SubsidioAlEmpleo.SubsidioCausado no debe ser mayor al resultado de multiplicar el factor de 13.39 por el valor registrado en el atributo NumDiasPagados, siempre que este último sea mayor que 31.

Para solucionar este problema, es necesario que la autoridad actualice la matriz de errores del CFDI de nómina, incrementando los valores máximos para igualarlos con los vigentes en 2025.

En este contexto, se hace un llamado a la autoridad para que, lo más pronto posible, se actualicen esos valores y se permita el timbrado de los recibos de nómina que ya se están generando en enero de 2025.