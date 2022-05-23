Al cumplir con esta obligación, las asociaciones sin fines de lucro podrán continuar con su autorización para recibir donativos deducibles El 22 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a las organizaciones civiles o fideicomisos que sean donatarias autorizadas a realizar su Declaración informativa de transparencia del ejercicio fiscal 2021 antes del 31 de mayo de 2022. A través de un comunicado, la autoridad fiscal afirmó que al presentar la declaración informativa de transparencia, las donatarias cumplen con el objetivo de dar claridad a la ciudadanía sobre el uso correcto de los donativos recibidos. Además, indicó que la información debe ser congruente con su declaración anual de ingresos y con su contabilidad.

Consecuencias en caso de no cumplir

El SAT señaló que cumplir con esta obligación, les permitirá a las donatarias continuar con su autorización para 2023. Pero si las donatarias no cumplen podrían ser dadas de baja o podrían recibir una multa de 102,060 pesos. La autoridad fiscal explicó que es obligatorio que las donatarias autorizadas utilicen el complemento de “donatarias” en la factura electrónica para amparar los donativos que reciben. Este complemento únicamente ampara donativos deducibles y no otro tipo de ingresos que perciban. Por eso, si la ciudadanía desea realizar algún donativo, las donatarias autorizadas están obligadas a expedir el comprobante fiscal correspondiente bajo las disposiciones legalmente establecidas. Así que las personas que realizan donativos deben solicitar su comprobante por el concepto de “donación”, para poder deducirlo de sus ingresos y con ello ser parte de la transparencia. Los contribuyentes pueden consultar el tutorial “Guía de usuario para presentar la Declaración informativa de transparencia de las donatarias autorizadas” en el canal de YouTube del SAT. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 22 de mayo de 2022.