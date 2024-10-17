Dynamic Works, el desarrollador de la galardonada plataforma CRM Syntellicore, ha anunciado una poderosa nueva integración con Prop Pulse de Brokeree Solutions, un avanzado sistema de gestión de cu...

Dynamic Works, el desarrollador de la galardonada plataforma CRM Syntellicore, ha anunciado una poderosa nueva integración con Prop Pulse de Brokeree Solutions, un avanzado sistema de gestión de cuentas para empresas de trading propietario.

La integración automatiza la selección de planes, los pagos, la creación de cuentas de trading, etc., para que los traders puedan centrarse en sus estrategias sin preocupaciones por retrasos o errores manuales. Permite a los traders explorar y revisar una variedad de planes de prop trading directamente dentro del área de clientes de Syntellicore. También pueden comparar métricas como objetivos de ganancias y límites de riesgo y elegir un plan basado en sus metas de trading, todo desde una única interfaz. Después de seleccionar un plan y realizar el depósito, Syntellicore maneja el proceso de pago. Se deducen las tarifas de trading pertinentes y el sistema crea inmediatamente la cuenta de trading asociada.

El flujo automatizado garantiza que los traders estén listos para operar en el momento de completar su registro. Todo el proceso de incorporación y gestión de planes de trading se gestiona dentro de un sistema cohesivo que reduce la complejidad administrativa para los corredores mientras mejora la experiencia del usuario para los traders.

Inicio de Sesión Único (SSO) para Acceso Sin Interrupciones Una de las características más emocionantes del nuevo módulo es el proceso de autenticación SSO. Con SSO, los clientes pueden iniciar sesión en sus cuentas de prop trading directamente desde la interfaz de Syntellicore utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña. Esto elimina la necesidad de manejar múltiples inicios de sesión en diferentes plataformas o de recordar diferentes credenciales y asegura una experiencia de usuario ininterrumpida. Ya sea que los clientes necesiten monitorear el progreso, revisar operaciones o participar en varios desafíos, todo es accesible desde una plataforma.

Características Clave de la Integración

Selección de Plan Simplificada Los traders pueden navegar y seleccionar planes de prop trading de varias opciones directamente dentro del área de clientes de Syntellicore CRM. La interfaz intuitiva permite una fácil comparación de desafíos de trading para que los traders puedan alinearse con planes que se ajusten a sus metas y estrategias.

Proceso de Pago Automatizado Los pagos se procesan automáticamente, con las tarifas de trading deducidas inmediatamente. Esto asegura una experiencia fluida para los traders mientras minimiza los errores y reduce la carga administrativa para los corredores.

Creación de Cuenta Instantánea Las cuentas de trading se crean instantáneamente después del pago sin ninguna demora o intervención manual. Cada cuenta se vincula automáticamente al desafío de trading correspondiente, permitiendo a los traders comenzar a operar inmediatamente.

Inicio de Sesión Único La característica de SSO permite a los traders iniciar sesión una vez y acceder sin interrupciones a sus cuentas de CRM y trading. Esta experiencia unificada ahorra tiempo, reduce la complejidad y asegura que los traders se mantengan comprometidos con sus desafíos.

Esta asociación entre Dynamic Works y Brokeree Solutions subraya el compromiso de ambas compañías con la innovación y la excelencia operativa. La integración empodera a las empresas para mantenerse competitivas al reducir la fricción en el recorrido del cliente y proporcionar una plataforma todo en uno que es tanto escalable como fácil de gestionar.

Con menos obstáculos administrativos y herramientas mejoradas para la selección de planes, pagos y creación de cuentas, las empresas de prop trading están mejor equipadas para centrarse en lo que más importa: desarrollar traders exitosos y hacer crecer sus negocios. Ya sea para grupos de trading establecidos o para nuevos programas financiados por traders, la solución integrada ofrece un enfoque eficiente y centrado en el cliente para el prop trading.