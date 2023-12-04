La última vez que estas tarifas fueron actualizadas fue en diciembre de 2022, para entrar en vigor el 1 de enero de 2023 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ajusta las tablas que sirven ...

La última vez que estas tarifas fueron actualizadas fue en diciembre de 2022, para entrar en vigor el 1 de enero de 2023 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ajusta las tablas que sirven de base para el cálculo de la tasa efectiva de Impuesto Sobre la Renta (ISR) cada que la inflación supera 10%. Cada que este porcentaje se alcanza, al contribuyente le toca la aplicación de una tasa menor de ISR. Para su aplicación en el año 2023, la tarifa del ISR de personas físicas fue actualizada con la inflación, provocando una disminución del impuesto para este tipo de contribuyentes.

Las tarifas de ISR se actualizan de conformidad con el aumento inflacionario

De acuerdo con un análisis de Fiscalia, las tarifas que se aplican en el cálculo del ISR de las personas físicas se actualizan de conformidad con el aumento inflacionario, cuando éste rebasa el 10% desde la última actualización. Esto lo establece el Artículo 152, último párrafo, de la Ley del ISR. La última vez que estas tarifas fueron actualizadas fue en diciembre de 2022, para entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Fiscalia explicó que lo anterior significa que se tiene que analizar la inflación acumulada en lo que va de 2023, para identificar si las tarifas serán objeto de actualización para 2024.

Inflación acumulada desde la última actualización

Por eso, indicó que en lo que va del año 2023, la inflación acumulada al mes de octubre, que es el dato más reciente disponible, la inflación llega a 3.27%. Falta considerar la inflación del último bimestre del año. Pero Fiscalia señaló que no parece factible que la inflación que se registre en esos meses pueda hacer que el acumulado del año llegue a 10%.

Las tarifas de ISR no se actualizarán en 2024

En este orden de ideas, se ve improbable que se dé el supuesto de actualización de tarifas para el año 2024. Así que lo más seguro es que las tarifas de ISR para personas físicas en 2024 serán las mismas que se aplicaron durante 2023.