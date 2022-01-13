Sólo autoridades federales podrán solicitar el documento a los choferes, la policía municipal o estatal no está autorizada para ello, aclaró el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que la Carta Porte no será solicitada en caso de mudanzas, siempre y cuando las entregas sean en una misma ciudad o localidad. Los choferes que se dediquen al transporte de muebles y enseres domésticos de clientes que solicitan mudanzas, no estarán obligados a llevar el complemento Carta Porte. El único requisito es que los transportistas lo hagan con su propio vehículo y sin salir de su localidad. La Carta Porte es un documento que permite acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes o mercancías durante el traslado en territorio nacional, así como identificar el origen y destino de estas. De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que brindan servicios de traslado de mercancías por los distintos medios de transporte, podrán emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) incorporando el complemento, con el que se podrá amparar la legal posesión de las mercancías. El documento contiene más de 185 datos como ruta, valor de la mercancía, fracción arancelaria, etc. "Si te dedicas a la mudanza y haces entregas en tu ciudad o localidad con tu propio vehículo, recuerda que no necesitas el complemento Carta Porte”, refirió el SAT. Además, agregó que sólo autoridades federales podrán solicitar el documento y que la policía municipal o estatal no está autorizada para ello. El Complemento de la Carta Porte sirve para brindar información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

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