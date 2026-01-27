Los 3 ejes, 11 conductas de riesgo fiscal, y cómo preparar tu empresa para auditorías en 2026. Meta de recaudación: 5.8 billones El SAT acaba de publicar su Plan Maestro 2026. Son 28 páginas que de...

Los 3 ejes, 11 conductas de riesgo fiscal, y cómo preparar tu empresa para auditorías en 2026. Meta de recaudación: 5.8 billones El SAT acaba de publicar su Plan Maestro 2026. Son 28 páginas que detallan exactamente cómo la autoridad fiscal operará durante este año. La meta es recaudar 5.8 billones de pesos (un récord). Pero lo importante para tu empresa no es la meta. Es saber dónde estará enfocado el SAT mientras busca ese dinero. Porque el Plan no son leyes nuevas. Son cambios operativos que afectan cómo te auditan. Y saber esto con anticipación es defensa.

¿Qué es el Plan Maestro 2026?

Es un documento que el SAT publica anualmente explicando su estrategia fiscal para el año. No es secreto. Es público. Cualquier empresa puede descargarlo y leerlo. El Plan describe: cómo atenderá a contribuyentes, a quién auditará, y qué prácticas considera "de riesgo". Si el SAT dice explícitamente "vamos a enfocarnos en X", significa que si tu empresa hace X, será revisada. No es amenaza. Es información que el SAT mismo te da.

Los 3 ejes del Plan Maestro 2026

Eje 1: Atención más cercana al contribuyente El SAT abrirá 9 nuevas oficinas. Expandirá su programa "Oficina Móvil" a los 32 estados. Mejorará tiempos de atención. Pondrá más trámites en línea. Esto suena positivo. Y lo es. Pero también significa: más opciones para que el SAT te contacte, más canales para enviarte requerimientos, más facilidad para que participes en revisiones (citas programadas, orientación especializada). Eje 2: Fiscalización basada en riesgo (el que más te afecta) El SAT audita menos empresas que antes. Pero cuando audita, lo hace más focalizado. No audita al azar. Audita donde detecta "señales de riesgo". El Plan lista explícitamente qué actividades activan esas señales. Eje 3: Combate a facturas falsas (con consecuencias duras) Quien emite CFDI falsos enfrenta cierre inmediato + denuncia penal. Quien usa CFDI falsos recibe: 30 días para corregir, luego suspensión de facturación + cobro de impuestos omitidos.

Las "conductas de riesgo fiscal" que el SAT buscará en 2026

El Plan detalla una lista de 11 conductas que hacen que el SAT te mire de cerca. 1. Operaciones con factureras o nomineras Si tus proveedores son empresas que solo emiten facturas sin actividad real, el SAT te revisará. 2. Pérdidas fiscales recurrentes Si declararas pérdida 3 años seguidos, despierta sospechas. Significa: ¿cómo sobrevives el negocio si no hay ganancias? 3. Deducciones indebidas o simuladas Si deduces gastos que no tienen sustancia (documentos falsificados, gastos ficticios), el SAT lo va a detectar. 4. Omisión de ingresos Si tus reportes bancarios muestran más dinero de lo que reportas en impuestos, hay inconsistencia que el SAT cruzará. 5. Abuso de estímulos fiscales Si aprovechas créditos fiscales, deducciones especiales o regímenes de excepción de manera agresiva, el SAT lo cuestionará. 6. Inconsistencias entre importaciones, compras y ventas Si importas 100 pero vendes 50, ¿dónde está el 50 restante? Si compras 100 pero vendes 150, ¿de dónde vino? 7. Importaciones con precios por debajo del mercado Si importas a precios anormalmente bajos (transferencias de precios cuestionables), el SAT revisará. 8. Incumplimiento en retenciones laborales Si no retienes o no enteras correctamente impuestos de empleados, es red flag. 9. Operaciones con jurisdicciones de baja imposición Si haces negocios con paraísos fiscales o estructuras que "ahorran" impuestos de forma artificial, el SAT investiga. 10. Solicitudes de devoluciones improcedentes Si pides devoluciones de impuestos sin sustancia fiscal real, será rechazada. 11. Tasas efectivas inferiores a las del sector Si tu empresa paga 5% de impuestos cuando en tu sector el promedio es 15%, el SAT comparará números.

Lo que esto significa en la práctica

El SAT no auditará a todas las empresas. Auditará a las que encajen en estas 11 categorías. Y cuando audite, lo hará de forma más inteligente, con cruces de datos, análisis sectorial, y revisiones específicas. Ejemplo: Eres distribuidor de electrónica. Tu margen promedio es 20%. Este año reportas 35%. El SAT lo detecta. Te audita. Te pide que sustancies esa diferencia. Otro ejemplo: Tu proveedor principal es una empresa que solo te emite facturas. No tiene empleados, no tiene instalaciones, no tiene activos. El SAT detecta que es facturera. Te audita a ti como receptor de CFDI falso. 30 días para corregir, si no: suspensión.

Medidas preventivas que tu empresa debe tomar ahora

1. Audit interno completo Revisa si tu empresa toca alguna de las 11 conductas de riesgo. Si es así, identifica cuáles y cómo mitigarlas. 2. Evalúa tus proveedores ¿Tus proveedores existen realmente? Verifica:

¿Tienen domicilio real verificable?

¿Tienen empleados?

¿Tienen instalaciones físicas o equipo?

¿Sus facturas corresponden a servicios/productos reales?

Si la respuesta a cualquiera es "no", son factureras potenciales. 3. Analiza tu tasa efectiva de impuestos Compárala con empresas similares en tu sector. Si es significativamente menor, prepárate para justificarlo. El SAT lo revisará. 4. Organiza toda tu documentación Contratos, facturas, recibos bancarios, comprobantes de gastos. Si el SAT te pide requerimientos, responde rápido y completo. Así demuestras que no tienes nada que esconder. 5. Revisa deducciones y créditos fiscales ¿Cuál es el sustancia económica detrás de cada deducción? ¿Tiene documentación que lo sustente? Si no, no la reclames. Es material de auditoría. 6. Alinea datos entre sistemas Que tus reportes bancarios, facturas, contabilidad electrónica, y declaraciones fiscales sean consistentes. Si hay discrepancias, el SAT las detectará fácilmente con cruces de información.

Sobre facturas falsas: el riesgo es más grave de lo que parece

El Plan dedica un eje completo a combatir compra-venta de CFDI falsos. Las consecuencias son severas. Si eres receptor de CFDI falsos:

30 días para regularizar tu situación fiscal

Si no lo haces: suspensión de tu capacidad de facturación

Cobro de todas las contribuciones que omitiste (impuestos + recargos)

Suspensión de facturación es cierre operativo temporal. Es grave. Recomendación: Si sabes o sospechas que algún proveedor no es legítimo, actúa ahora. Solicita correcciones, elimina esas transacciones de tus registros, declara la situación. Es mejor regularizarte voluntariamente que esperar a que el SAT te sorprenda.

Las nuevas oficinas y citas: no es solo servicio

El Plan anuncia apertura de 9 nuevas oficinas y expansión de "Oficina Móvil" en 32 estados. Parece positivo. Pero significa también: El SAT estará más visible, más accesible, más capaz de contactarte para citarte a revisiones o recibir requerimientos. La cercanía funciona en dos direcciones. Usa esto a tu favor: también tú puedes ir a esas oficinas con anticipación, solicitar orientación, aclarar dudas antes de que el SAT te audite.

El fondo: prevención vs reacción

El Plan Maestro SAT 2026 no es amenaza. Es información. El SAT te dice, explícitamente, dónde estará mirando. Empresas que ignoran esto reaccionan cuando llega la auditoría. Empresas que lo leen actúan antes. La diferencia es miles o decenas de miles de pesos en contingencias evitables. 2026 va a ser año de recaudación intensiva. El SAT tiene una meta histórica: 5.8 billones de pesos. Eso significa revisiones más agresivas, cruces de datos más sofisticados, y enfoque en riesgo fiscal. Pero si tu empresa es operativamente sólida, documentada, y consistente en sus reportes fiscales, una auditoría no es catástrofe. Es apenas verificación que ya esperabas. Lee el Plan Maestro 2026 del SAT en: Descargar documento oficial (PDF)