El país se encuentra en los niveles más bajos de recaudación tributaria como porcentaje del PIB en comparación con otros países de América Latina y El Caribe Los ingresos obtenidos por la recaudación de impuestos en el último año de este sexenio, serán equivalentes al 14.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). México se encuentra en los niveles más bajos de recaudación tributaria como porcentaje del PIB en comparación con otros países de América Latina y El Caribe, tan sólo por delante de la República Dominicana, Paraguay, Guatemala, Panamá y Perú, según reporta Reforma. Si se compara con el promedio de 34.1 por ciento de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene uno de los niveles más bajos de recaudación tributaria como porcentaje del PIB. Por ejemplo, en Brasil los ingresos tributarios representan el 33.5 por ciento de su PIB, mientras que en Argentina ascienden al 29.1 por ciento.

México debe aumentar el número de contribuyentes

El presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, Miguel Tavares, aseguró al diario que parte del problema es que el Gobierno de México no ha logrado sumar más contribuyentes. Además, necesita simplificar aún más el pago de impuestos. El especialista dijo que lo anterior es necesario para elevar los ingresos tributarios sin fiscalizar excesivamente a la base de contribuyentes cautivos. El experto consideró que para el próximo Gobierno será imperativo elevar esta base para poder alcanzar mayores recursos, lo que únicamente podrá lograr sumando a aquellos que forman parte de la economía informal y están generando recursos sin pagar impuestos. Para hacer lo anterior, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que se necesita una Reforma Fiscal.