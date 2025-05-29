La Corte confirma en definitiva un crédito fiscal millonario a Codere México. Descubre los detalles del fallo y sus implicaciones para el sector de apuestas La Suprema Corte de Justicia de la Nació...

La Corte confirma en definitiva un crédito fiscal millonario a Codere México. Descubre los detalles del fallo y sus implicaciones para el sector de apuestas La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este miércoles un crédito fiscal por mil 272 millones de pesos impuesto a Codere México, filial del consorcio español del mismo nombre y operador relevante en el sector de juegos y apuestas del país.

¿Cómo se originó esta deuda?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó el crédito en agosto de 2018 tras detectar omisiones en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondientes al ejercicio fiscal 2008. La deuda incluye actualizaciones y recargos por:

Deducción indebida de una pérdida cambiaria derivada de un préstamo de 150 millones de dólares otorgado por la matriz española.

Declaración de pérdidas fiscales mayores a las efectivamente sufridas.

Operaciones con partes relacionadas.

Un juicio prolongado con antecedentes

Este caso ha estado en disputa durante más de una década. En 2012, el SAT fincó a Codere un crédito inicial superior a los 560 millones de pesos. Sin embargo, la empresa ganó un juicio que obligó al SAT a repetir el proceso de fiscalización, lo que explica el largo lapso entre el ejercicio revisado (2008) y la resolución final (2025).

¿Qué resolvió la Suprema Corte?

Con tres votos a favor y uno en contra, la Primera Sala del máximo tribunal confirmó la validez del crédito fiscal, tal como había sido establecido por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en diciembre de 2021. La Corte explicó que la sentencia favorable previa a Codere se debió únicamente a vicios de forma en el actuar del SAT, y no a una determinación de fondo sobre la legalidad de la deuda.

“Una nulidad por vicios de forma no implica que el TFJA haya analizado la validez intrínseca de la obligación fiscal determinada y, por lo mismo, no puede sostenerse que la situación jurídica de la contribuyente ya estuviera definida”, concluyó la Corte.

¿Qué puede pasar ahora?

Si Codere no paga voluntariamente la deuda, el SAT puede iniciar procedimientos de ejecución sobre los bienes de la empresa para garantizar el cobro. Esta resolución representa uno de los créditos fiscales más altos conocidos públicamente en el sector de casinos y juegos en México.

Contexto empresarial

Codere comenzó a operar en México como gestora de otras firmas, pero en 2010 adquirió el 67% de Grupo Caliente y se hizo del control de salas pertenecientes a Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE). Actualmente administra:

76 casinos en territorio nacional

14,100 máquinas de juego

425 terminales de apuestas

El complejo del Hipódromo de las Américas

¿Hubo votos divididos?

Sí. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ex jefe del SAT, fue el único voto disidente. Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat, también ex titular del SAT, se excusó de participar por haber estado involucrada previamente en el asunto. Este fallo reafirma el alcance que tiene el SAT para revisar y sancionar conductas fiscales irregulares, incluso años después de ocurrido el hecho generador, cuando existen elementos suficientes que lo justifiquen.