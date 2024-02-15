El sistema no precarga la información de las facturas emitidas ni los pagos provisionales de los contribuyentes Desde hace unos días, los contribuyentes empezaron a reportar fallas en el sistema de...

El sistema no precarga la información de las facturas emitidas ni los pagos provisionales de los contribuyentes Desde hace unos días, los contribuyentes empezaron a reportar fallas en el sistema de declaraciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, como parte de las fallas, múltiples usuarios reportaron que el sistema no precarga la información de las facturas emitidas ni los pagos provisionales de los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Fallas en el pago provisional del RESICO

El artículo indica que el siguiente mensaje de la declaración del RESICO expone que el sistema no identifica que se hayan emitido facturas en el periodo de enero de 2024, no obstante, el contribuyente sí facturó ingresos en ese periodo. Lo anterior fue reportado por distintos contribuyentes en redes sociales, señalando además que el SAT no ha corregido esta situación, siendo que se ha presentado desde inicios del mes.

Posible alternativa

Ante el error del sistema, Fiscalia explicó que es posible que los contribuyentes añadan en el campo “Ingresos adicionales” los ingresos facturados y cobrados en enero de 2024, precisando como concepto “Ingresos no considerados en el prellenado”. Pero la consultora fiscal señaló que a pesar de que esta es la solución más lógica, el error no debería presentarse en primer lugar, porque el RESICO es un régimen que, en teoría, se caracteriza por su sencillez y “rapidez” en presentar la declaración.