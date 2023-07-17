La nueva prórroga al 31 de diciembre de 2023, también aplica a la transmisión del complemento al Sistema Electrónico Aduanero El 31 de julio de 2023 terminaba la última prórroga establecida para el Complemento Carta Porte sin cumplir todos los requisitos. Lo anterior significa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría empezar a aplicar las sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) por la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con Complemento Carta Porte que no cuenten con la totalidad de los requisitos.

El SAT otorga prórroga para la Carta Porte

Pero el 16 julio, el SAT informó que amplió hasta el 2024 el plazo para no aplicar sanciones a aquellos contribuyentes que expidan el CFDI con complemento Carta Porte, sin la totalidad de los requisitos previstos en los instructivos publicados en el portal del SAT. La nueva prórroga al 31 de diciembre de 2023, también aplica a la transmisión del complemento al Sistema Electrónico Aduanero. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones relativas a controles volumétricos, se prorrogó la presentación de un solo certificado de la correcta operación y funcionamiento de los programas informáticos para 2022 y 2023. Así que el SAT exigirá que se cumplan las obligaciones mencionadas a partir del 1 de enero de 2024. La autoridad fiscal indicó que otorgó la prórroga, para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.