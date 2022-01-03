Grupo Posadas, a través de sus más de 70 marcas, opera y controla unos 120 hoteles y resorts en México. La empresa hotelera Grupo Posadas pagará un total de 712 millones de pesos por impuestos al Servicio de Administración Tributaría (SAT) en los próximos dos años. De acuerdo con Mileno, en marzo de 2022 hará el primer desembolso por 356 millones de pesos, debido a los adeudos que presenta dicha empresa. En el documento de reestructura financiera de la compañía presentado ante la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, al que Milenio tuvo acceso, se indicó que la empresa realizará un segundo pago por adeudos en impuestos por el mismo monto. Grupo Posadas es la principal hotelera del país, cuenta con 181 propiedades y 28 mil 633 habitaciones, opera y controla unos 120 hoteles y resorts en México y tiene planes de expansión hacia los Estados Unidos, según informa dicho medio. A principios de diciembre, recibió autorización de una corte de Estados Unidos para reestructurar su deuda, así lo informó la empresa en un comunicado a la bolsa mexicana de valores. “Esta solución financiera reducirá el pago de las obligaciones del servicio de la deuda de la compañía y extenderá el plazo de vencimiento de las notas existentes en 5.5 años, hasta el 30 de diciembre de 2027, lo que permitirá a Grupo Posadas priorizar el uso de efectivo en actividades operativas, preservar los puestos de trabajo”, dijo la firma. La Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York refirió que ambos casos de los desembolsos se tendrán ajustes por inflación, intereses, multas y demás recargos aplicables.