Un especialistas te da los consejos que necesitas para que no te metas en problemas con el SAT este 2023 Comienza el año y seguramente uno de los propósitos más comunes de las personas para 2022 es...

Un especialistas te da los consejos que necesitas para que no te metas en problemas con el SAT este 2023 Comienza el año y seguramente uno de los propósitos más comunes de las personas para 2022 es mantener una buena relación con el fisco y evitar cualquier molestia por parte del SAT. Sin embargo, los contribuyentes ignoran que algunas de las prácticas comunes en el manejo de su dinero los pueden meter en problemas con las autoridades tributarias. El contador público Mario Beltrán, quien se ha popularizado en redes sociales por la creación de contenido sobre temas de impuestos, lanzó una serie de recomendaciones para las personas físicas. El fiscalista expuso nueve prácticas que las personas físicas no deben hacer, si quieren mantener una relación sana con el fisco:

A continuación te decimos cuáles son: