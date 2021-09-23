Los estafadores contactan a los derechohabientes a través de llamadas telefónicas o anuncios en las redes sociales El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) alertó por un nuevo esquema de fraude a los derechohabientes con la promesa de retirar fondo de la cuenta del trabajador en el instituto. El modus operandi de estos estafadores es a través de llamadas telefónicas o anuncios en las redes sociales, donde ofrecen hacer retiros del crédito del Infonavit que no se ha usado. Aproximadamente se han contabilizado mil casos a nivel nacional, en los cuales los defraudados quedan sin su ahorro en la subcuenta de la vivienda y endeudados, así lo menciona Informador. Al respecto, el director general del organismo, Carlos Martínez Velázquez, recomendó a los derechohabientes no hacer caso a este tipo de anuncios o llamadas para así evitar ser una víctima más de este fraude. "Es un engaño, no lo hagan. La Ley del Infonavit es muy clara, es parte del Fondo de Ahorro para el Retiro. Es una subcuenta de vivienda que se puede retirar solo a través de cuenta de vivienda, pagar una deuda con el banco o si cumplí 60 años y no tengo pensión. Cualquier otra determinación es ilegal”, menciona el titular.

Ya se trabaja al respecto

El funcionario mencionó que ya se han iniciado investigaciones de control interno a personas que estén dando mal uso de la base de datos del instituto. También aseguró que el Infonavit ha aumentado la ciberseguridad para blindar la información y los fondos de los trabajadores, y exhortó a los trabajadores a denunciar los casos bajo el concepto de intento de fraude ante la fiscalía del estado y al mismo instituto para que se indague en el caso. Por su parte, la policía cibernética colabora en torno a los anuncios engañosos que se difunden en las redes sociales, y ha solicitado a Facebook dar de baja estos mensajes, ya que utilizan el nombre de la institución para engañar a los usuarios. Con información de Informador y Tráfico zmg https://www.informador.mx/economia/El-Infonavit-lanza-alerta-por-fraudes-hacen-retiros-de-creditos-sin-utilizar-20210922-0037.html

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