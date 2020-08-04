Por primera vez el SAT denunció ante el Ministerio Público (MP) a un empleado del organismo por motivos de delito electoral. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció ante el minister...

Por primera vez el SAT denunció ante el Ministerio Público (MP) a un empleado del organismo por motivos de delito electoral. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció ante el ministerio público a un trabajador de la administración general de comunicaciones y tecnologías de información (AGCTI) de la región noreste del organismo por delito electoral, según reporta El Universal. La denuncia se basó al artículo 11, fracción IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual establece que comete un delito electoral quien: “Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”. De acuerdo con El Universal, en el reporte no se da más detalle de la denuncia presentada por el SAT.

El SAT denuncia por otras causas; no por delitos electorales

Durante el primer semestre de 2020 ha habido un total de 62 denuncias ante el ministerio público (MP) y 213 ante el órgano interno de control (OIC) por responsabilidades administrativas. Se han presentado 45 denuncias más que el año anterior; en 2019 solamente se presentaron 17 denuncias ante el MP en contra de servidores públicos del SAT en las distintas áreas, según El Universal. En el caso para las denuncias ante el OIC hubo una disminución; hubo 54 denuncias menos en comparación con el año anterior, cuando se presentaron 267 acusaciones. Las 62 denuncias presentadas ante el MP corresponden a 6 administraciones:

33 denuncias a la administración general de aduanas. (AGA)

15 denuncias a la administración general de servicio al contribuyente

7 denuncias en la administración de auditoría fiscal federal

4 denuncias en la administración general de Com. y Tec. de la información

2 denuncias a la administración general de recursos y servicios

1 denuncia a la administración general de recaudación

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