El eliminar la exención por ingresos de herencia y al aplicar el impuesto únicamente al 1% más rico se estaría a las puertas de un potencial recaudatorio de entre 0.2 y 0.7% del PIB Limitar los ben...

El eliminar la exención por ingresos de herencia y al aplicar el impuesto únicamente al 1% más rico se estaría a las puertas de un potencial recaudatorio de entre 0.2 y 0.7% del PIB Limitar los beneficios fiscales de las grandes empresas e individuos ultrarricos, es uno de los retos que deben ser atendidos por el Congreso de la Unión durante la fase de negociación del Paquete Económico para 2024. Lo anterior lo indica el análisis "Sin recursos no hay derechos. Análisis del Paquete Económico 2024", elaborado por expertos en políticas públicas de la organización Fundar. Por ejemplo, el documento se indica que en el ejercicio fiscal de 2023, la Federación dejará de percibir cerca de 1.33% del Producto Interno Bruto (PIB), como consecuencia de los beneficios fiscales en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Pero el análisis señala que estos recursos podrían recaudarse y utilizarse en favor de políticas redistributivas en 2024, en lugar de entregarse a las grandes empresas e individuos de altos ingresos. De cara al crecimiento del nearshoring, proyectado para 2024, se advierte que es crucial que este tipo de beneficios fiscales sean regulados cuanto antes.

Privilegios fiscales intactos

Fundar indicó que las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo tampoco contemplan la reducción de gastos fiscales ni la creación de nuevos impuestos a la riqueza, lo cual implica que persisten los privilegios fiscales en el sistema tributario mexicano. En este contexto, expuso las siguientes consideraciones relacionadas con los privilegios fiscales:

Los apoyos económicos por vía tributaria en favor de los contribuyentes (gastos fiscales o renuncias recaudatorias) seguirán beneficiando a quienes tienen mayores ingresos, a la vez que los estímulos fiscales para la zona del Istmo de Tehuantepec demuestran que este tipo de políticas no pretenden limitarse en el corto plazo.

A diferencia de los Paquetes Económicos presentados en ejercicios fiscales anteriores, en esta ocasión no se ofrecen beneficios fiscales para las personas de menores ingresos, ni en zonas geográficas del país donde se requiere avanzar en la disminución de las desigualdades.

Además, el esquema tributario seguirá protegiendo los ingresos por capital por encima de los ingresos del trabajo. Esto, al omitir discusiones pertinentes sobre impuestos relacionados a la concentración de la riqueza y al mantener tasas significativamente menores, como es el caso de la tasa de 10% de ISR a las ganancias por la venta de acciones en la bolsa de valores (y en algunos casos, con límites de exención sumamente elevados).

Proponen eliminar la exención por ingresos de herencia

Con respecto al tratamiento tributario desigual recibido a las rentas de trabajo y capital, Fundar considera que resulta imprescindible hacer modificaciones tanto a las tarifas del ISR personal, como a las exenciones de impuestos a los ingresos por herencias y donaciones. En ese sentido, explicó que al eliminar la exención por ingresos de herencia y al aplicar el impuesto únicamente al 1% más rico se estaría a las puertas de un potencial recaudatorio de entre 0.2 y 0.7% del PIB. Igualmente, señaló que conviene revisar las tasas reducidas a ganancias de capital que hoy en día reciben tratamientos tributarios especiales. Por ejemplo, revisar la conveniencia de una tasa de 10% a la venta de acciones en la bolsa de valores y la diferencia de tasas marginales entre las rentas empresariales y las rentas por salario, de 30% y 35%, respectivamente. Puedes ver el estudio que publicó Fundar aquí / Fecha de publicación: septiembre de 2023.