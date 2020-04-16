Varias empresas aprovecharon la situación de la pandemia para despedir a sus empleados y dejar de pagar las cuotas de seguro social: AMLO

Varias empresas aprovecharon la situación de la pandemia para despedir a sus empleados y dejar de pagar las cuotas de seguro social: AMLO

El aumento de casos de coronavirus (Covid-19) en México ha tenido como correlato una enorme pérdida de empleo formal. Según datos de Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, hasta el 6 de abril se han perdido 347 mil empleos formales. A partir del 13 de marzo se empezaron a registrar los despidos, y hasta el 31 del mismo mes se acumuló una pérdida de 198 mil empleos; y del 1 al 6 de abril se perdieron otros 148 mil 845 empleos más. Lo anterior, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Hago un llamado a empresarios, sobre todo a medianos y grandes empresarios, para que nos sigan ayudando y hacer también el compromiso con las pequeñas empresas de apoyarlas, porque ellos están actuando con mucha responsabilidad” dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina del día 8 de abril.

Estados con mayor pérdida de empleo

Las entidades federativas que más registran pérdida de empleo son:

Quintana Roo: 63,847

Ciudad de México: 55,591

Nuevo León: 23,465

Jalisco: 21,535

Estado de México: 16,036

Tamaulipas: 12,652

Según la secretaria María Luisa Alcalde, las empresas que han resistido y demuestran solidaridad en esta situación son las micro empresas que tienen de uno a cinco trabajadores. Sin embargo, los negocios que tienen de seis hasta 50 trabajadores han dado de baja a la mayoría de sus empleados. Los micronegocios han presentado una pérdida de empleo de 0.03% de su plantilla. Mientras tanto, las empresas con entre 6 y 50 han prescindido del 1.2%. Las que tienen más de 51 trabajadores, del 1.7%. Alcalde Luján reconoció que las microempresas son las que más han resistido a la situación y las que menos despidos han registrado. Del total de empleos que se perdieron, las empresas con entre uno y cinco trabajadores dejaron ir a solo 488 trabajadores, las de entre 6 y 50 a 52 mil 61 y las de más de 50 a 294 mil 329. Respecto a esta última cifra, las empresas con entre 51 y 250 empleados han contribuido con el 32% de los despidos, las de entre 251 y 500 con el 22%, las de entre 501 y mil con 19% y las que tienen más de mil empleados, con 25%.

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