Con el programa de verificación voluntaria los patrones podrán evitarse inspecciones de la STPS por un año. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está cada vez más cerca de lanzar el programa de verificación laboral voluntaria. Aunque inicialmente se anunció para el segundo semestre de 2020, el programa todavía no ha sido implementado. La verificación voluntaria consiste en que las empresas acrediten por sí mismas que cumplen con la legislación laboral y el marco normativo. Las empresas que hagan esto quedan exentas por un año de las inspecciones formales que realiza la STPS. Para acreditar el cumplimiento, los patrones deben compartir toda la documentación sobre condiciones generales de trabajo, seguridad y salud o capacitación en una plataforma especial. Después, la STPS hará dos visitas al centro de trabajo para corroborar la información proporcionada; sin embargo, no será una inspección laboral oficial. La primera se hará dos meses después de subir la información y la segunda, 10 meses después. El objetivo de la STPS es ahorrar recursos financieros y humanos y destinarlos a las áreas que más los requieren.

Podría llegar en diciembre

En entrevista con Reforma, Germán de la Garza, especialista laboral de Deloitte, explicó que se espera que el programa empiece a operar en diciembre de 2021. También dijo que la STPS se enfocará en realizar inspecciones a las empresas que no formen parte del programa de verificación voluntaria. El especialista señaló que históricamente la STPS se ha concentrado en grandes empresas, por lo que pequeñas y medianas han quedado fuera de las revisiones. Por último, de la Garza dijo que la verificación voluntaria es similar al antiguo Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, señaló que el programa no funcionaba como se esperaba y que los patrones dejaron de utilizarlo. Como son tan similares, esto es algo que también podría pasar con el nuevo programa. Con información de Reforma, Factor Capital Humano y El Heraldo de México https://www.reforma.com/harian-voluntaria-verificacion-laboral/ar2274914?v=4 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/13/stps-sigue-rastro-empresas-fraudulentas-334780.html htps://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/quieres-evitar-inspecciones-de-la-stps-en-el-autocumplimiento-esta-la-clave/2020/05/

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