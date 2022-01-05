Conoce la fecha límite para que los asalariados habiliten su buzón tributario.

Algunas personas que perciben ingresos por salarios debían inscribirse al buzón tributario antes del 31 de diciembre, de acuerdo con el Artículo Quinto Transitorio de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2021. Lo anterior aplicaba cuando los ingresos obtenidos por salarios eran superiores a los 400,000 pesos e inferiores a los 3 millones de pesos (mdp), en el ejercicio inmediato anterior.

Fecha límite para habilitar el buzón tributario

Pero de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, con la publicación de la RMF para 2022 se extiende el plazo de esta obligación, para estos contribuyentes, hasta el 30 de junio de 2022, y sin hacer mención del límite de 3 mdp. En este sentido, el transitorio señala lo siguiente: Para los efectos de los artículos 17-K, tercer párrafo y 86-C del CFF, los contribuyentes comprendidos en el Título IV, Capítulo I de la Ley del ISR a que se refiere el artículo 94 de la Ley del ISR, deberán realizar la habilitación del buzón tributario, conforme a las siguientes fechas:

Ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Fecha de inscripción Ingresos por concepto de sueldos y salarios, así como asimilados a salarios iguales o superiores a $400,000.00 A más tardar el 30 de junio de 2022 Ingresos por concepto de sueldos y salarios, así como de asimilados a salarios en el ejercicio inmediato anterior menores a $400,000.00 Podrán optar por no habilitar el buzón tributario.

Por lo anterior, el artículo indica que las personas físicas con los ingresos antes referidos, tienen hasta el 30 de junio de 2022 para habilitar su buzón tributario. Cabe destacar que es probable que estas personas requieran utilizar el buzón para algún trámite antes de esa fecha, por lo que podrán habilitarlo en cualquier momento.

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