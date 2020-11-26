La Prodecon informó que en 2020 esperan una recaudación de 14 mil millones de pesos por acuerdos conclusivos. De enero a octubre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 200 ...

La Prodecon informó que en 2020 esperan una recaudación de 14 mil millones de pesos por acuerdos conclusivos. De enero a octubre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 200 mil millones de pesos de 719 grandes contribuyentes. Para Raquel Buenrostro, jefa del SAT, el aumento de ISR se debe a los trabajos de fiscalización en grandes contribuyentes.

“El ISR sigue creciendo, se sigue manteniendo por arriba. Es el principal reflejo de todas las auditorías, sobre todo a los grandes contribuyentes. A los grandes contribuyentes lo que más se les audita es el ISR. El IVA ha mejorado bastante porque también estaba un poco castigado. Eso es un reflejo de que se está reactivando poco a poco la economía.”

Debido a esto, la estrategia del SAT para combatir la caída en la recaudación será continuar con la fiscalización de grandes contribuyentes. La jefa del SAT, dijo que la institución se enfocará en los grandes sectores de la economía como el acerero, automotriz, farmacéutico, hidrocarburos, minería y tiendas de consumo.

Dos grandes contribuyentes pagarán al SAT 800 millones de pesos

El fisco mantiene su presión sobre los grandes contribuyentes. A finales de noviembre, dos grandes contribuyentes pagarán 800 millones de pesos al SAT. Esta operación es parte de un acuerdo conclusivo mediado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Esta semana, Luis Alberto Placencia Alarcón, titular en funciones de la Prodecon, dio a conocer que en octubre, dos contribuyentes pagaron al fisco tres mil millones de pesos. De acuerdo con Placencia, en 2020 esperan una recaudación de 14 mil millones de pesos por acuerdos conclusivos. Este sería el monto más alto por este concepto desde que iniciaron en 2014. Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ser el intermediario entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan solucionar su situación con el fisco. Con información de Expansión https://expansion.mx/economia/2020/11/25/dos-grandes-contribuyentes-pagaran-800-mdp-al-sat-este-mes

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