Incumplir con la declaración puede ser considerado como defraudación fiscal, dependiendo del caso La fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 de personas morales es el 31 de marzo y la de personas físicas es el 30 de abril. Pero, ¿qué pasa si un contribuyente no presenta su declaración? En ciertos casos, incumplir con dicha obligación puede ser considerado como una defraudación ante el SAT, que puede generar desde multas económicas hasta prisión de meses o años, dependiendo el monto no declarado. La empresa de gestión de capital humano, Consolide, dijo a El Financiero que hay muchas personas en México vulnerables a caer en la evasión fiscal debido a errores en su contabilidad y finanzas. Por eso, recomendó que se sigan las declaraciones de impuestos al pie de la letra, con la finalidad de evitar sanciones.

Sanciones por no presentar la declaración anual ante el SAT

La persona responsable de omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente serán acreedoras a sanciones equivalentes a las de una defraudación fiscal. Esto lo establece el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación (CFF). Sin embargo, esto no quiere decir que el contribuyente vaya de inmediato a prisión si no presentó su declaración ante el SAT, sino que el proceso aplica en caso de que el monto supere el millón 932 mil 330 pesos. En caso de que se supere la cantidad mencionada, las sanciones por no presentar la declaración anual ante el SAT son las siguientes:

Prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1 millón 932 mil 330 pesos.

Prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1 millón 932 mil 330 pesos pero no de 2 millones 898 mil 490 pesos.

Prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2 millones 898 mil 490 pesos.

Si el dinero que el contribuyente no declaró ante el SAT no supera el monto mencionado, se aplicarán las siguientes multas:

Van desde los mil 400 hasta los 17 mil 370 pesos.

Por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos pueden tener una multa por no presentar la declaración anual que va desde los mil 400 pesos a los 34 mil 730 pesos.

Si el contribuyente está obligado a presentar sus declaraciones por internet y no lo hace, lo realiza fuera de plazo o no cumple con los requerimientos, puede derivar en una multa que va desde los 14 mil 230 a los 28 mil 490 pesos.