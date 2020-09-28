Parte de esta recaudación se utilizará para contrarrestar la contracción de 6.7% derivada de una menor actividad económica en la pandemia. De enero a agosto de 2020, el Servicio de Administración T...

Parte de esta recaudación se utilizará para contrarrestar la contracción de 6.7% derivada de una menor actividad económica en la pandemia. De enero a agosto de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 225 mil millones de pesos a través de actos de fiscalización. Esto representa un aumento de 145% frente al mismo periodo de 2019, cuando recaudó 89 mil millones de pesos. Parte de esta recaudación se utilizará para contrarrestar la contracción de 6.7% derivada de una menor actividad económica en la pandemia. El fisco recaudó lo suficiente para completar el gasto de este año, por lo que no se contrató deuda y no se tuvieron que crear nuevos impuestos. Esto se debe a que se plantearon desde un principio tres ejes fundamentales:

• Aumentar la eficiencia recaudatoria.

• Disminuir la evasión y elusión fiscal centrándose en grandes contribuyentes.

• Combate a la corrupción.

Algunos ven intimidación del SAT

Varios especialistas ven en esto una estrategia de fiscalización muy agresiva por parte del SAT. En entrevista con Reforma, Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame y Elizondo, dijo que el fisco está convirtiendo actos administrativos en juicios del orden penal. Así, los contribuyentes prefieren pagar sus adeudos fiscales en lugar de irse a un juicio. En muchos casos, según el especialista, los contribuyentes podían ganar el juicio, pero se sintieron intimidados por la autoridad. De acuerdo con Elizondo, el SAT utiliza esta estrategia con los grandes contribuyentes. En entrevista con el mismo medio, Gustavo Leal Cueva, socio del despacho Leal Benavides, dijo que esta intimidación tendrá un efecto negativo a la larga. Según el especialista, esto deteriora la relación entre empresas y la autoridad fiscal, lo que llevará a una menor inversión.

Podría ponerse peor en 2021

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.