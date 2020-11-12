Te decimos los cambios más importantes a la segunda fase del programa piloto para las empleadas del hogar, y cómo afiliar a las trabajadoras. Esta semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (I...

Te decimos los cambios más importantes a la segunda fase del programa piloto para las empleadas del hogar, y cómo afiliar a las trabajadoras. Esta semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que está en proceso de implementar la segunda fase del programa piloto para la afiliación de las Personas Trabajadoras del Hogar. Hay que recordar que el 1 de abril de 2019 entró en vigor la primera fase del programa. Lo más importante de esa versión es que la afiliación de trabajadores al IMSS era opcional para los patrones. Durante esta etapa, 27 mil trabajadores del hogar se afiliaron al IMSS.

Los cambios más importantes a la segunda fase

El 31 de agosto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo donde se aprueban las Reglas de carácter general de la segunda fase. Estos son los puntos más importantes de la segunda fase:

La afiliación de los trabajadores es obligatoria para el patrón.

En el caso de que la persona trabajadora del hogar tenga más de un patrón, cada uno de los patrones deberá aportar las cuotas correspondientes.

El patrón o los patrones deberán cubrir el monto correspondiente al pago de las cuotas obrero patronales por mes anticipado, y conforme al salario base de cotización diario integrado, así como los días laborados con cada patrón, mediante un trámite presencial o las aplicaciones que el Instituto disponga para tal efecto.

Los patrones tienen como fecha límite hasta el día 20 de cada mes, para realizar el pago de las cuotas obrero patronales del mes.

El salario base de cotización se integrará conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social (LSS), en relación con el artículo 334 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y se registrará conforme al artículo 28 de la LSS.

El importe de las cuotas obrero patronales correspondientes a los seguros de Enfermedades y Maternidad; de Riesgos de Trabajo; de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como de Guarderías y Prestaciones Sociales, se determinará conforme a lo establecido en la LSS.

En caso de las personas trabajadoras del hogar que laboren exclusivamente para un patrón, mediante el esquema laboral de planta o de entrada por salida durante todo el mes, se deberá entregar la totalidad de las cuotas obrero patronales correspondientes al período y retener las correspondientes en su caso.

¿Cómo incorporar a los trabajadores al IMSS?

Documentos necesarios

En el caso del patrón:

Comprobante de domicilio.

CURP.

Correo electrónico.

RFC (opcional).

Teléfono celular (opcional).

Para la trabajadora del hogar:

CURP.

Número de Seguridad Social (NSS).

Comprobante de domicilio.

Salario base de cotización diario integrado y días trabajados.

A continuación ponemos a tu disposición un video del IMSS donde se explican los pasos que debe seguir el patrón para afiliar al trabajador: https://youtu.be/Ot9R0\_BFXJQ Con información de El Heraldo de México y Plaza de Armas https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/11/imss-presenta-segunda-fase-piloto-de-afiliacion-para-trabajadoras-del-hogar-224434.html https://plazadearmas.com.mx/avanza-programa-piloto-del-ims TAMBIÉN TE PUEDE INTERSAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/los-toallas-femeninas-son-productos-basicos-y-no-deberian-pagar-iva-unam/

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