Las infracciones pueden ser desde $760.00 hasta $14,710.00 pesos si no se reporta el CFDI con el complemento. El nuevo Complemento Carta Porte (CCP) comenzó a utilizarse en modo de prueba hoy, y se empleará de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2022. Se trata de un documento de carácter declarativo, el cual informa sobre los términos en que se produjeron los acuerdos y atribuye derechos sobre la mercancía transportada. Además, informa sobre los bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedio y destino, así como lo referente al medio por el que se transportan; ya sea por vía terrestre (carreteras federales o líneas férreas), aérea, marítima o fluvial; además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos. De acuerdo con información de Reforma, la carta porte no refleja el flujo natural de una operación de la industria y el sector transporte, así lo señaló Reyna López, gerente de producto de Aspel de México en videoconferencia. Adicionalmente, advirtió que los transportistas se enfrentarán a muchos retos técnicos y de infraestructura que para cumplir con este requisito que pide el Sistema de Administración Tributaria (SAT). La especialista especificó que el complemento de carta porte tiene cuatro secciones principales, que puede tener hasta 217 campos a llenar, 24 catálogos, 56 condicionantes, con escenarios muy específicos, entre otros datos. "Uno de los retos más importantes que se tienen en la industria de software para dar solución a esto, es que esta información que requiere el complemento carta porte, no forma parte de la información estándar de un sistema", dijo. De no mostrarse el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con el CCP para el traslado de mercancías, habrá infracciones que pueden ser desde $760.00 hasta $14,710.00 pesos. En caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán clausurar el establecimiento del contribuyente hasta por 15 días. "El principal reto es que éste es el único complemento en el que el emisor del comprobante, no tiene los datos", señaló Reyna López. Con información de Reforma https://www.reforma.com/critican-complejidad-de-carta-porte/ar2307198?v=2&Fuente=MD

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