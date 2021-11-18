El fisco no ha explicado el origen de las multas que condonó al senador de Morena Armando Guadiana. A inicios de octubre se dio a conocer que el senador morenista Armando Guadiana estaba involucrad...

El fisco no ha explicado el origen de las multas que condonó al senador de Morena Armando Guadiana. A inicios de octubre se dio a conocer que el senador morenista Armando Guadiana estaba involucrado en los Pandora Papers. De acuerdo con la investigación, en 2007 creó el fideicomiso The Hawaii Trust, el cual tiene en su poder 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa basada en las Islas Vírgenes Británicas. Ahora, se reveló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonó multas a por lo menos tres empresas de Guadiana. De acuerdo con una nota de *Quinto Elemento Lab,*entre enero y febrero de 2020 el SAT condonó tres multas por dos millones 675 mil pesos a las siguientes empresas donde Guadiana fungía como accionista o representante legal:

Compañía Minera Ameca por dos millones 153 mil pesos.

Compañía Minera Huajicari por 376 mil pesos.

Carbón Mexicano por 145 mil pesos.

Hay que destacar que Guadiana ha sido senador por Morena desde 2018. Como señala la nota, Guadiana ya ha conseguido condonaciones antes, pero esta es la primera vez que sucede cuando es senador. Hasta el momento no se sabe por qué fueron multadas las empresas. El SAT no dio a conocer el origen de las multas citando el secreto fiscal.

Condonación de multas, pero no de impuestos

De acuerdo con el SAT, la condonación de impuestos durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto alcanzaron un monto total de 413 mil millones de pesos de 2020. Debido a esto, el presidente López Obrador emitió un decreto el año pasado donde se prohibía la condonación de deudas fiscales. A inicios de este año, a través de un comunicado, la autoridad fiscal recordó que la prohibición de la condonación de impuestos se consolidó con dos hechos:

El senador Armando Guadiana ha apoyado al presidente López Obrador en la prohibición de las condonaciones de impuestos. Así, hay que señalar que las condonaciones que recibieron las empresas de Guadiana han sido de multas, lo cual está permitido por la ley. Puedes encontrar más información en el siguiente enlace. Con información de Quinto Elemento Lab y Proceso https://quintoelab.org/project/sat-senador-guadiana-condonacion-fisca https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/11/18/el-sat-perdono-26-mdp-en-adeudos-fiscales-empresas-de-guadiana-cuando-ya-era-senador-276027.html

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