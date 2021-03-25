El crecimiento en lo recaudado en 2020, respecto a 2019, es de unos 5 mil 400 millones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró un aumento del 642% en la recaudación originada de plataformas digitales como Netflix y Uber. Según las cifras del SAT, contenidas en el Informe Tributario y de Gestión, en 2019 la recaudación por este concepto fue de 849.6 millones de pesos, mientras que en 2020 aumentó hasta llegar a los 6 mil 311.4 millones, lo que implica un crecimiento del 642%. El incremento en la recaudación fue de unos 5 mil 400 millones de pesos. Lo recaudado de los contribuyentes que se dedican a dar servicios de transporte a través de las aplicaciones o a repartir comida fue de 270.6 millones de pesos. Esto es un aumento del 2.8% anual, respecto a los 254.5 millones de 2019. Hasta el momento hay 86 empresas residentes en el extranjero que se han registrado en el padrón de prestadoras de servicios digitales. Por otro lado, los ingresos tributarios del fisco mexicano por las personas morales en el régimen de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México pasaron de 595.1 millones de pesos en 2019, a 6 mil 40.8 millones en 2020. Esto es un incremento del 915%. Con información de Sin Embargo.

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