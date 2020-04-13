Miles de empresas en el país preparan una suspensión de pago de impuestos durante la crisis económica. Desde hace semanas, diversos sectores empresariales han pedido al gobierno federal estímulos f...

Miles de empresas en el país preparan una suspensión de pago de impuestos durante la crisis económica. Desde hace semanas, diversos sectores empresariales han pedido al gobierno federal estímulos fiscales para enfrentar la crisis económica por el coronavirus. Desde prórrogas a la declaración anual hasta nuevas estrategias en el pago de impuestos, todas las medidas fueron rechazadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ahora, miles de empresas del país preparan suspensión de pago de impuestos. En los últimos días, la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas anunció que sus 20 mil afiliados no pagarán impuestos federales ni locales. Después, la Canaco de Durango, la Coparmex de Tamaulipas y la Canaco de Acapulco adoptaron las mismas medidas. Los dirigentes de estos grupos esperan que se aplace el pago de impuestos. Además, quieren diferirlos durante el año. Por ahora, solamente las cámaras estatales han tomado la decisión. Es decir, no es un movimiento federal.

También preparan amparos para la suspensión de pago de impuestos

Otras empresas del país optarán por la vía de los amparos. De acuerdo con la organización MéxicoJusto.org, miles de empresas promoverán amparos para dejar de pagar impuestos durante la crisis. En entrevista con Reforma, el presidente de la organización, Juan Carlos Pérez Góngora, dijo que las empresas no deben pagar impuestos por "fuerza mayor".

Ayer, Pérez Góngora envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. En ella, solicita que el Poder Judicial actúe como contrapeso:

Actuar como el legítimo contrapeso del irresponsable proceder del Poder Ejecutivo, para actuar con toda responsabilidad con la serie de acciones legales que habremos de emprender en defensa de los intereses de nuestros trabajadores y de nuestras empresas.

De acuerdo con Pérez Góngora, las empresas no serán sancionadas si no pagan impuestos el 17 de abril. Esto porque el Consejo de Salubridad General decretó estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor Con información de Reforma.

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