Al parecer, la autoridad fiscal sólo actualizó las fechas de publicación de algunas guías de llenado, porque los documentos son los mismos que se actualizaron al 31 de diciembre de 2021.

Al parecer, la autoridad fiscal sólo actualizó las fechas de publicación de algunas guías de llenado, porque los documentos son los mismos que se actualizaron al 31 de diciembre de 2021.

El 10 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó las fechas de publicación de algunas guías de llenado del CFDI 4.0. Pero de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, parece que la autoridad fiscal sólo actualizó las fechas de publicación, porque los documentos que se descargan son los mismos que se actualizaron al 31 de diciembre de 2021. El artículo indica que el SAT actualizó las fechas de publicación de las siguientes guías de llenado:

Guía de llenado del CFDI versión 4.0 y de la factura global.

Guía de llenado del Complemento de Nómina para CFDI 4.0.

Guía de llenado del Complemento de Comercio Exterior para CFDI 4.0.

Guía de llenado del Complemento para Recepción de Pagos para CFDI 4.0.

A pesar de que la fecha indica que las guías enlistadas fueron publicadas el 6 de enero, el artículo indica que fueron publicadas el 10 de enero. Pero las guías que se descargan son las que se actualizaron al 31 de diciembre de 2021. Por eso, Fiscalia considera que la autoridad debe aclarar esta situación, que genera dudas e incertidumbre entre los contribuyentes y, sobre todo, entre los desarrolladores de sistemas.

Con información de Fiscalia. Puedes ver algunas de las fechas actualizadas por el SAT aquí / Fecha de publicación: enero de 2022.

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