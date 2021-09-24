La tortilla de maíz suma 14 quincenas consecutivas con inflación acelerada.

La tortilla de maíz cerró la primera quincena de septiembre con una inflación anual de 15.5%, ligeramente por encima del avance de 15.4% de la quincena pasada, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). El avance de la tasa quincenal fue de 0.3%, mismo que la segunda quincena de agosto. Según estos datos, la tortilla suma 14 quincenas consecutivas con inflación acelerada desde la segunda mitad de febrero. “El dato subraya las presiones que la inflación continúa ejerciendo sobre los bolsillos de los mexicanos. A pesar de los aumentos anuales al salario mínimo, los precios elevados amenazan con erosionar el poder adquisitivo de los hogares”, resaltó Banxico.

La inflación se debe a la demanda de tortilla

En un documento, el organismo atribuyó las escaladas en la inflación a varios factores, desde la falta de insumos y problemas logísticos, hasta desfases temporales en la oferta y la demanda. No obstante, los miembros de la Junta de Gobierno reiteraron en su última reunión que lo más probable es que las presiones que están afectando a la inflación sean transitorias, de acuerdo con El Financiero.

Los precios de las carnes de cerdo y pollo aumentaron

Asimismo, la carne de cerdo cerró la primera mitad de septiembre con una inflación anual de 18%, menor que el 18.5% anual registrado en la segunda quincena de agosto. Los precios retrocedieron 0.8% rompiendo su racha de 13 quincenas con inflación acelerada. Por otra parte, el pollo terminó la quincena con una inflación de 10.5% a tasa anual por debajo del 14.1% de la quincena anterior. Sin embargo, la carne de res fue la única que continuó su encarecimiento de manera acelerada, ya que registró una inflación anual de 11.6%, por encima del 13% de la quincena previa, sumando 3 meses y medio avanzando. “Las desaceleraciones en los precios de la carne y el pollo, las dos proteínas más consumidas en México permitieron que el índice de precios para productos pecuarios bajara a 11.15%. En contraste, el índice de frutas y verduras aceleró a 8.70% y el de agropecuarios avanzó a 10.01%”, señaló el Banco de México. Con información de El Financiero yProceso. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/23/justo-en-los-taquitos-tortilla-suma-14-quincenas-de-inflacion-acelerada/ https://www.proceso.com.mx/economia/2021/9/23/precio-de-la-tortilla-aumento-193-hasta-la-primera-quincena-de-agosto-272621.html

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