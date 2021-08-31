Ya es claro que no habrá otra prórroga, por lo que mañana vence el plazo para cumplir con todos los requisitos de la reforma al outsourcing. Inicialmente, el 1 de agosto era el último día para cump...

Ya es claro que no habrá otra prórroga, por lo que mañana vence el plazo para cumplir con todos los requisitos de la reforma al outsourcing. Inicialmente, el 1 de agosto era el último día para cumplir con los cambios establecidos en la reforma al outsourcing. Sin embargo, después de varias peticiones por parte de especialistas, legisladores y la iniciativa privada, el Congreso de la Unión aprobó la ampliación del plazo hasta el 1 de septiembre. A lo largo de las últimas semanas, Luisa María Alcalde, titular Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha declarado que no habrá otra prórroga. https://twitter.com/LuisaAlcalde/status/1432345110755348483 Por su parte, la STPS también informó en sus redes sociales que mañana vence el plazo para la implementación de la reforma. https://twitter.com/STPS\_mx/status/1432463144870457346

Buscarán a incumplidos

De acuerdo con Publimetro, la STPS empezará un proceso de fiscalización para encontrar y sancionar a las empresas que sigan ofreciendo servicios especializados sin contar con el REPSE. Hay que recordar que la reforma planeta multas de hasta 4.4 millones de pesos en estos casos. Sin embargo, por el momento las autoridades se están enfocando en conseguir que el mayor número posible de empresas se registre. Una vez que eso termine, empezarán el proceso de fiscalización. Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, explicó que las empresas podrán seguir tramitando el REPSE después del 1 de septiembre. La fecha límite es importante para las empresas de servicios especializados que actualmente tienen un contrato, ya que sus clientes no podrán deducir el ISR ni acreditar el IVA. Por último, el funcionario dijo que una de las funciones del REPSE es garantizar que las empresas cumplen los requisitos laborales y fiscales para ofrecer los servicios especializados. Así, en el futuro habrá procesos de depuración para detectar a las empresas que lograron los registros sin cumplir con todo lo establecido. Con información de La Jornada y Publimetro https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/31/politica/manana-entra-en-vigor-la-reforma-sobre-outsourcing/ https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/08/29/arranca-fiscalizacion-para-hacer-cumplir-reforma-outsourcing-mexico.html

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