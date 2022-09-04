Una de las maneras que tienes para poder hacerte de tu hogar aparte del financiamiento para adquisición de vivienda, es con el crédito construcción. A la hora de querer adquirir una casa, hay básic...

Una de las maneras que tienes para poder hacerte de tu hogar aparte del financiamiento para adquisición de vivienda, es con el crédito construcción. A la hora de querer adquirir una casa, hay básicamente dos opciones, una es comprarla, y la otra es hacerla desde cero. Esta última alternativa te ofrece la posibilidad de tener un inmueble completamente adaptado a tu gusto y necesidades, tanto estéticas como en materiales y en extensión de terreno. Para lograrlo adecuadamente debes de tener en cuenta ciertas cosas.

4 acciones a realizar para que la construcción de tu casa sea un éxito

1. Considera diversas opciones de financiamiento

Para esto necesitas informarte y conocer los diversos aspectos de los créditos que ofrecen los bancos, como las tasas de interés, las condiciones de pago y el CAT. Además, deberás de saber si el financiamiento cubre el terreno o no (algo que verás más adelante).

2. Cumple con los requisitos solicitados para el crédito construcción

Aunque los requerimientos varían de una entidad crediticia a otra, por lo regular lo que se pide como base es que el solicitante del préstamo tenga 25 años de edad como mínimo, un buen historial crediticio, cierta antigüedad en su lugar de trabajo, contar con un seguro de vida, contratar uno de daños al inmueble, y dar una cantidad de enganche, que es determinada por el banco.

3. Tener una cuenta con ahorros

Un crédito te facilita el proceso de construcción, pero pueden existir imprevistos que exijan gastos en el momento, los cuales podrían no cubrir el préstamo como tal, y es entonces que necesitarás echar mano de recursos económicos que tengas disponibles de inmediato.

4.-Planea bien tus finanzas a futuro

Se estima que los costos de construcción de una casa parten, como mínimo, de los $5,500 a los $7,500 pesos por metro cuadrado, eso aunado al enganche que necesitas dar, y los mencionados ahorros para inconvenientes fortuitos. Si proyectado a unos años sabes que puedes hacer frente a un préstamo para construcción, dispón de él, de otro modo, lo mejor será que esperes un poco.

Tipos de crédito construcción

No todos funcionan del mismo modo, aunque tengan que ver con construir una vivienda. Existe el crédito para terreno, el de construcción, y el que combina ambos.

Financiamiento para terreno

Este préstamo es exclusivamente para la adquisición de un lote, el cual puedes utilizar a futuro tanto para construir una vivienda, como algún negocio, y es ideal si no piensas hacer esto pronto, o simplemente como una inversión.

Crédito para construcción

El financiamiento que otorga un banco para que puedas edificar tu vivienda, pero algo importante a resaltar, es que ya debes de contar previamente con un terreno propio.

Terreno + Crédito construcción

Es el producto de este tipo más completo, ya que combina ambos préstamos para que de una vez adquieras tu terreno y comiences a hacer tu casa. Es otorgado mediante ministraciones, o sea que se va dando el dinero en partes, conforme la obra vaya avanzando. Cada ministración considera su respectiva comisión. Entre sus beneficios están el obtener una comisión por apertura financiada, y hasta el 100% del presupuesto que la obra requiera, más el 50% de lo que valga el terreno. Además de que se puede adquirir en conjunto con Infonavit, y con bajos costos de notaría. En cuanto a sus requisitos específicos, lo que el solicitante necesita es tener el 50% del valor del lote, y la licencia y permisos de construcción vigentes. Así, el financiamiento que incorpora terreno más credito construccion resulta atractivo para quienes planeen tener una casa a su gusto. Considéralo.