El efecto económico de la pandemia podría ocasionar que menos empresas tengan utilidades para repartir. El reparto de utilidades debe hacerse cada mayo. Esta vez, se repartirán las utilidades de 2020, cuando estaba vigente la ley anterior. Esto significa que para este año, se seguirá usando el esquema de PTU anterior. En mayo de 2022, se usará el esquema nuevo, donde monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años Recuerda que las utilidades se deben pagar a más tardar el 30 de mayo para personas morales. En el caso de personas físicas, el último día es el 29 de junio.

Menos utilidades a repartir este año

El problema es que, de acuerdo con algunos especialistas, las utilidades de este año serán menos por la pandemia. En entrevista con Reforma, Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Laborales de Coparmex, explicó que este año menos empresas repartirán utilidades, y los montos también presentarán disminuciones. El especialista dijo que con el esquema actual se reparten entre 10 y 15 días de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU); sin embargo, este año pronostica un promedio mucho más bajo. Por la pandemia, las empresas han presentado pérdidas fiscales y reales a lo largo del año. Hay que recordar que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, algunas empresas no están obligadas a hacer el reparto. Uno de estos casos establece que si no hubo utilidades en el año, no hay repartición. Esto debe aclararse previamente en una Comisión Mixta de Reparto de Utilidades. Básicamente, la comisión se forma por representantes de los trabajadores y del patrón. Su objetivo es discutir el proyecto de PTU de cada trabajador. En la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades se debe demostrar que la empresa no tuvo utilidades en el ejercicio para que no se haga la repartición. De lo contrario, los trabajadores pueden imponer una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet). Con información de Reforma y Asyse https://www.reforma.com/pronostican-menor-reparto-de-utilidades/ar2183133 htps://www.asyse.com.mx/reparto-de-utilidades-o-ptu-todo-lo-que-debo-saber-sobre-este-derecho/

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