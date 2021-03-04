La organización resalta las reformas implementadas durante los últimos años, que "reflejan la seriedad que el asunto tiene para el gobierno mexicano". La Organización para la Cooperación y el Desar...

La organización resalta las reformas implementadas durante los últimos años, que "reflejan la seriedad que el asunto tiene para el gobierno mexicano". La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un documento sobre las medidas que los gobiernos del mundo están tomando para combatir la evasión fiscal. Éste se titula "Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax an White Collar Crimes". El reporte contiene un reconocimiento al gobierno mexicano, por el conjunto de reformas legales aprobadas e implementadas durante los últimos años, que "reflejan la seriedad que el asunto tiene para el gobierno mexicano". "En los últimos años, México ha introducido varias reformas legales para combatir la prevalencia creciente de evasores profesionales y sus bastas redes de operaciones", dice el documento. Entre los cambios que menciona la OCDE están introducir algunos crímenes fiscales en el catálogo dedicado al crimen organizado, con lo que se apunta directamente a los evasores profesionales. Estas reformas implican sentencias de hasta 16 años de prisión, encima de las otras penas aplicables por los delitos fiscales subyacentes.

El Reporte sobre Medidas para Combatir los Delitos Fiscales, publicado por @OECD, reconoce el esfuerzo de el @GobiernoMX para reducir la #evasión fiscal al fortalecer su marco regulatorio. Comparto el reporte: https://t.co/196OmjUb31 pic.twitter.com/PxxgxyyNdG — Carlos Romero Aranda (@cromero_aranda) March 2, 2021

La aplicación de responsabilidad penal se extendió a las personas morales para la mayoría de los crímenes fiscales, de modo que también se preste atención a las que participen en evasión fiscal. También resalta que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tiene un arsenal de herramientas para suspender las actividades de los evasores, como la confiscación de los activos utilizados en y generados por estas actividades delictivas. Además se expandió la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional a los crímenes fiscales, lo que permite hacer uso de técnicas de investigación como las operaciones encubiertas, la protección de testigos y la intervención de comunicaciones privadas. En lo que respecta a la Ley de Seguridad Nacional, se agregaron algunos delitos fiscales agravados al catálogo de riesgos contra la seguridad nacional, lo que permite la prisión preventiva. Para leer el reporte completo haz clic en la siguiente liga.

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