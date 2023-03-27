Los contribuyentes tardan en promedio de 3 a 5 horas en llenar el formato de la declaración anual 2022 de personas morales Desde que inició marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (...

Los contribuyentes tardan en promedio de 3 a 5 horas en llenar el formato de la declaración anual 2022 de personas morales Desde que inició marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) empezó a recibir la declaración anual de personas morales. En este contexto, los agremiados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) detectaron algunas problemáticas al momento de realizar la preparación de la declaración.

Problemáticas detectadas en la declaración anual de personas morales

La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, expuso que entre las problemáticas detectadas se encuentran las siguientes:

Existe pérdida de información capturada por el contribuyente en el aplicativo, a pesar de estar guardándola. Esto exige que el contribuyente capture el 100% de la información en una sola ocasión y sin interrupciones.

El nivel de detalle de la información requerida y el tipo de interfase con el usuario, está ocasionando que los contribuyentes requieran en promedio de 3 a 5 horas de inversión de tiempo para llenar el formato ; cuando en el aplicativo anterior se destinaba aproximadamente 1 hora.

; cuando en el aplicativo anterior se destinaba aproximadamente 1 hora. El llenado en automático del dato de las pérdidas fiscales se ven reflejados incorrectamente, ya que no coinciden con los datos declarados en ejercicios anteriores, impidiendo el derecho de amortizarlas de manera correcta. No se consideran las características de los contribuyentes, generando confusión en cuanto a diversos conceptos para sus partidas en conciliación que no necesariamente están contemplados en el aplicativo.

No se permite descargar la visualización previa de los estados financieros a efectos de agilizar la revisión para su envío.

Consecuencias derivadas de las problemáticas

Dentro de las consecuencias que el IMCP vislumbra debido a las problemáticas mencionadas, se encuentran las siguientes: